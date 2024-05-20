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Зниклий безвісти чоловік у Черкаській Лозовій загинув: тіло знайшли водолази

Події 13:08   20.05.2024
Вікторія Яковенко
Зниклий безвісти чоловік у Черкаській Лозовій загинув: тіло знайшли водолази Фото: ДСНС України

51-річний чоловік, якого було оголошено безвісти зниклим після удару по базі відпочинку в Черкаській Лозовій на Харківщині, загинув.

Фрагменти тіла виявили підрозділи водолазної служби ДСНС, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Кількість загиблих внаслідок удару окупантів по базі відпочинку збільшилася до семи людей. Постраждали – 28 осіб, зазначив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, 19 травня вибух було чутно у Харкові близько 11:00. Про ще один потужний вибух у місті повідомив мер Ігор Терехов близько 11:20. Пізніше голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов повідомив про “приліт” та постраждалих. Окупанти вдарили по території, де відпочивали місцеві жителі. У ГУ Нацполіції на Харківщині уточнили, що армія РФ вдарила по селу Черкаська Лозова. За даними Харківської обласної прокуратури, окупанти вдарили двома ракетами “Іскандер-М”. Під час обстрілу ворог застосував “повторний удар”.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Травня 2024 в 13:08;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "51-річний чоловік, якого було оголошено безвісти зниклим після удару по базі відпочинку в Черкаській Лозовій на Харківщині, загинув.".