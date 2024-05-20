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51-річний чоловік зник безвісти після удару по базі відпочинку під Харковом

Події 12:09   20.05.2024
Вікторія Яковенко
51-річний чоловік зник безвісти після удару по базі відпочинку під Харковом Фото: Харківська обласна прокуратура

Одна людина вважається безвісти зниклою після удару РФ по базі відпочинку в селі Черкаська Лозова 19 травня.

Це 51-річний чоловік, який працював різноробочим на базі відпочинку. Його доля після удару досі не відома, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Нагадаємо, 19 травня вибух було чутно у Харкові близько 11:00. Про ще один потужний вибух у місті повідомив мер Ігор Терехов близько 11:20. Пізніше голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов повідомив про “приліт” та постраждалих. Окупанти вдарили по території, де відпочивали місцеві жителі. У ГУ Нацполіції на Харківщині уточнили, що армія РФ вдарила по селу Черкаська Лозова. За даними Харківської обласної прокуратури, окупанти вдарили двома ракетами “Іскандер-М”. Під час обстрілу ворог застосував “повторний удар”. Відомо про 6 загиблихПостраждали 28 людей.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Травня 2024 в 12:09;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Одна людина вважається безвісти зниклою після удару РФ по базі відпочинку в селі Черкаська Лозова 19 травня.".