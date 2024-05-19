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Відомо про чотирьох загиблих внаслідок удару по передмістю Харкова

Події 12:25   19.05.2024
Вікторія Яковенко
Відомо про чотирьох загиблих внаслідок удару по передмістю Харкова

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомляє про чотирьох загиблих внаслідок удару по Малоданилівській громаді на Харківщині.

«Щонайменше вісім людей поранені. Окупанти вдарили по території, де відпочивали місцеві жителі», – зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, вибух було чутно у Харкові близько 11:00. Про ще один потужний вибух у місті повідомив мер Ігор Терехов близько 11:20. Пізніше голова Молоданилівської громади Олександр Гололобов повідомив про “приліт” та постраждалих. За даними глави ХОВА, серед постраждалих фельдшер екстреної допомоги.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Травня 2024 в 12:25;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомляє про чотирьох загиблих внаслідок удару по Малоданилівській громаді на Харківщині.".