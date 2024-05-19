Відомо про чотирьох загиблих внаслідок удару по передмістю Харкова

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомляє про чотирьох загиблих внаслідок удару по Малоданилівській громаді на Харківщині.

«Щонайменше вісім людей поранені. Окупанти вдарили по території, де відпочивали місцеві жителі», – зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, вибух було чутно у Харкові близько 11:00. Про ще один потужний вибух у місті повідомив мер Ігор Терехов близько 11:20. Пізніше голова Молоданилівської громади Олександр Гололобов повідомив про “приліт” та постраждалих. За даними глави ХОВА, серед постраждалих фельдшер екстреної допомоги.