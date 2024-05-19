У Харкові пролунав вибух: дані Терехова і Синєгубова

Близько 11:00 у Харкові було чутно вибух.

Мер Харкова Ігор Терехов закликав бути обережними.

Бути в укриттях закликав і голова ХОВА Олег Синєгубов.

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу балістичного озброєння зі східного напрямку.