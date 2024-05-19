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У Харкові пролунав вибух: дані Терехова і Синєгубова

Події 11:07   19.05.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові пролунав вибух: дані Терехова і Синєгубова

Близько 11:00 у Харкові було чутно вибух.

Мер Харкова Ігор Терехов закликав бути обережними.

Бути в укриттях закликав і голова ХОВА Олег Синєгубов.

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу балістичного озброєння зі східного напрямку.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Травня 2024 в 11:07;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 11:00 у Харкові було чутно вибух.".