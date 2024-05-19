В Харькове раздался взрыв: данные Терехова и Синегубова
Около 11:00 в Харькове был слышен взрыв.
Мэр Харькова Игорь Терехов призвал жителей быть осторожными.
Быть в укрытиях призвал и глава ХОВА Олег Синегубов.
В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе баллистического вооружения с восточного направления.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, синегубов, терехов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 19 мая 2024 в 11:07;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 11:00 в Харькове был слышен взрыв.".