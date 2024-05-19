В Харькове раздался взрыв: данные Терехова и Синегубова

Около 11:00 в Харькове был слышен взрыв.

Мэр Харькова Игорь Терехов призвал жителей быть осторожными.

Быть в укрытиях призвал и глава ХОВА Олег Синегубов.

В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе баллистического вооружения с восточного направления.