Голова громади під Харкова повідомляє про «приліт» і постраждалих
Голова Малоданілівської територіальної громади Олександр Гололобов о 11:14 19 травня повідомив про «приліт».
Він також зазначив, що внаслідок удару є постраждали та закликав бути обережними.
Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що удари зафіксовані в Харківському районі. Загроза повторних ударів залишається.
Нагадаємо, вибух було чутно у Харкові близько 11:00. Про ще один потужний вибух у місті повідомив мер Ігор Терехов близько 11:20.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Травня 2024 в 11:38;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова Малоданілівської територіальної громади Олександр Гололобов о 11:14 19 травня повідомив про «приліт».".