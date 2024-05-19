Live
  • Нд 19.05.2024
  • Харків  +22°С
  • USD 39.43
  • EUR 42.85

Голова громади під Харкова повідомляє про «приліт» і постраждалих

Події 11:38   19.05.2024
Вікторія Яковенко
Голова громади під Харкова повідомляє про «приліт» і постраждалих

Голова Малоданілівської територіальної громади Олександр Гололобов о 11:14 19 травня повідомив про «приліт».

Він також зазначив, що внаслідок удару є постраждали та закликав бути обережними.

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що удари зафіксовані в Харківському районі. Загроза повторних ударів залишається.

Нагадаємо, вибух було чутно у Харкові близько 11:00. Про ще один потужний вибух у місті повідомив мер Ігор Терехов близько 11:20.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Ворог не проводив активних дій на Харківському напрямку – Генштаб ЗСУ
Ворог не проводив активних дій на Харківському напрямку – Генштаб ЗСУ
19.05.2024, 11:51
Голова громади під Харкова повідомляє про «приліт» і постраждалих
Голова громади під Харкова повідомляє про «приліт» і постраждалих
19.05.2024, 11:38
Терехов заявляє про ще один потужний вибух у Харкові
Терехов заявляє про ще один потужний вибух у Харкові
19.05.2024, 11:26
У Харкові пролунав вибух: дані Терехова і Синєгубова
У Харкові пролунав вибух: дані Терехова і Синєгубова
19.05.2024, 11:07
Двоє людей загинули, п’ять – поранені внаслідок обстрілу села на Куп’янщині
Двоє людей загинули, п’ять – поранені внаслідок обстрілу села на Куп’янщині
19.05.2024, 11:18
Головні новини Харкова 19 травня: ISW про наступ на півночі, обстріли, вибухи
Головні новини Харкова 19 травня: ISW про наступ на півночі, обстріли, вибухи
19.05.2024, 11:54

Новини за темою:

17:56
Через удар по приватному сектору в Харкові постраждала сім’я – Терехов (відео)
15:30
У Харкові – «приліт» по приватному сектору: п’ять постраждалих, серед них діти
23:47
Синєгубов – «приліт» у Холодногірському районі, Терехов – в Основ’янському
20:23
Терехов повідомив про “приліт” у Харкові житловим мікрорайоном, є поранений
10:59
Вибух під Харковом: голова громади підтвердив “приліт”, є постраждалі

Ви читали новину: «Голова громади під Харкова повідомляє про «приліт» і постраждалих»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Травня 2024 в 11:38;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова Малоданілівської територіальної громади Олександр Гололобов о 11:14 19 травня повідомив про «приліт».".