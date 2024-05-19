Голова громади під Харкова повідомляє про «приліт» і постраждалих

Голова Малоданілівської територіальної громади Олександр Гололобов о 11:14 19 травня повідомив про «приліт».

Він також зазначив, що внаслідок удару є постраждали та закликав бути обережними.

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що удари зафіксовані в Харківському районі. Загроза повторних ударів залишається.

Нагадаємо, вибух було чутно у Харкові близько 11:00. Про ще один потужний вибух у місті повідомив мер Ігор Терехов близько 11:20.