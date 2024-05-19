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Глава громады под Харьковом сообщает о «прилете» и пострадавших

Происшествия 11:38   19.05.2024
Виктория Яковенко
Глава громады под Харьковом сообщает о «прилете» и пострадавших

Глава Молоданиловской территориальной громады Александр Гололобов в 11:14 19 мая сообщил о «прилете».

Он также отметил, что в результате удара пострадали и призвал быть осторожными.

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что удары зафиксированы в Харьковском районе. Угроза повторных ударов остается.

Напомним, взрыв был слышен в Харькове около 11:00. О еще одном мощном взрыве в городе сообщил мэр Игорь Терехов около 11:20.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 мая 2024 в 11:38;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава Молоданиловской территориальной громады Александр Гололобов в 11:14 19 мая сообщил о «прилете».".