Глава громады под Харьковом сообщает о «прилете» и пострадавших
Глава Молоданиловской территориальной громады Александр Гололобов в 11:14 19 мая сообщил о «прилете».
Он также отметил, что в результате удара пострадали и призвал быть осторожными.
Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что удары зафиксированы в Харьковском районе. Угроза повторных ударов остается.
Напомним, взрыв был слышен в Харькове около 11:00. О еще одном мощном взрыве в городе сообщил мэр Игорь Терехов около 11:20.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: прилет, синегубов, удар, харьковщина, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Глава громады под Харьковом сообщает о «прилете» и пострадавших»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 19 мая 2024 в 11:38;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава Молоданиловской территориальной громады Александр Гололобов в 11:14 19 мая сообщил о «прилете».".