Терехов заявляет о еще одном мощном взрыве в Харькове
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Около 11:20 в Харькове был слышен взрыв.
Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что взрыв был мощным.
Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко предупредил об угрозе ударов по баллистике.
Напомним, первый взрыв в Харькове был слышен около 11:00.
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- • Дата публикации материала: 19 мая 2024 в 11:26;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 11:20 в Харькове был слышен взрыв.".