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Терехов заявляет о еще одном мощном взрыве в Харькове

Происшествия 11:26   19.05.2024
Виктория Яковенко
Терехов заявляет о еще одном мощном взрыве в Харькове Скриншот

Около 11:20 в Харькове был слышен взрыв.

Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что взрыв был мощным.

Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко предупредил об угрозе ударов по баллистике.

Напомним, первый взрыв в Харькове был слышен около 11:00.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 мая 2024 в 11:26;

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