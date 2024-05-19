Терехов заявляет о еще одном мощном взрыве в Харькове

Около 11:20 в Харькове был слышен взрыв.

Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что взрыв был мощным.

Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко предупредил об угрозе ударов по баллистике.

Напомним, первый взрыв в Харькове был слышен около 11:00.