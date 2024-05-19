Терехов заявляє про ще один потужний вибух у Харкові

Близько 11:20 у Харкові було чутно вибух.

Мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що вибух був потужним.

Начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко попередив про загрозу ударів балістикою.

Нагадаємо, перший вибух у Харкові було чутно близько 11:00.