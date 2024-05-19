Известно о четырех погибших в результате удара РФ по пригороду Харькова

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщает о четырех погибших в результате удара по Малоданиловской громаде на Харьковщине.

«По меньшей мере, восемь человек ранены. Оккупанты ударили по территории, где отдыхали местные жители», — отметил Синегубов.

Напомним, взрыв был слышен в Харькове около 11:00. О еще одном мощном взрыве в городе сообщил мэр Игорь Терехов около 11:20. Позже глава Молоданиловской громады Александр Гололобов сообщил о «прилете» и пострадавших. По данным главы ХОВА, среди пострадавших фельдшер экстренной помощи.