«Прильоти» у передмісті Харкова: Синєгубов повідомляє про 8 постраждалих

За попередніми даними голови ХОВА Олега Синєгубова, внаслідок «прильотів» по Малоданилівській громаді Харківського району постраждали вісім людей.

Серед поранених – фельдшер екстреної допомоги, пошкоджене авто «швидкої».

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що всі «прильоти» зафіксували в передмісті Харкова.

Нагадаємо, вибух було чутно у Харкові близько 11:00. Про ще один потужний вибух у місті повідомив мер Ігор Терехов близько 11:20. Пізніше голова Молоданілівської громади Олександр Гололобов повідомив про “приліт” та постраждалих.