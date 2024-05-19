«Прильоти» у передмісті Харкова: Синєгубов повідомляє про 8 постраждалих
За попередніми даними голови ХОВА Олега Синєгубова, внаслідок «прильотів» по Малоданилівській громаді Харківського району постраждали вісім людей.
Серед поранених – фельдшер екстреної допомоги, пошкоджене авто «швидкої».
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що всі «прильоти» зафіксували в передмісті Харкова.
Нагадаємо, вибух було чутно у Харкові близько 11:00. Про ще один потужний вибух у місті повідомив мер Ігор Терехов близько 11:20. Пізніше голова Молоданілівської громади Олександр Гололобов повідомив про “приліт” та постраждалих.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: пострадали, сінєгубов, удар, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Травня 2024 в 12:01;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За попередніми даними голови ХОВА Олега Синєгубова, внаслідок «прильотів» по Малоданилівській громаді Харківського району постраждали вісім людей.".