«Прилеты» в пригороде Харькова: Синегубов сообщает о 8 пострадавших
По предварительным данным главы ХОВА Олега Синегубова, в результате «прилетов» по Малоданиловской громаде Харьковского района пострадали восемь человек.
Среди раненых – фельдшер экстренной помощи, поврежденный автомобиль «скорой».
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что все прилеты зафиксировали в пригороде Харькова.
Напомним, взрыв был слышен в Харькове около 11:00. О еще одном мощном взрыве в городе сообщил мэр Игорь Терехов около 11:20. Позже глава Молоданиловской громады Александр Гололобов сообщил о «прилете» и пострадавших.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: пострадали, синегубов, удар, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 19 мая 2024 в 12:01;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По предварительным данным главы ХОВА Олега Синегубова, в результате «прилетов» по Малоданиловской громаде Харьковского района пострадали восемь человек.".