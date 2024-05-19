«Прилеты» в пригороде Харькова: Синегубов сообщает о 8 пострадавших

По предварительным данным главы ХОВА Олега Синегубова, в результате «прилетов» по ​​Малоданиловской громаде Харьковского района пострадали восемь человек.

Среди раненых – фельдшер экстренной помощи, поврежденный автомобиль «скорой».

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что все прилеты зафиксировали в пригороде Харькова.

Напомним, взрыв был слышен в Харькове около 11:00. О еще одном мощном взрыве в городе сообщил мэр Игорь Терехов около 11:20. Позже глава Молоданиловской громады Александр Гололобов сообщил о «прилете» и пострадавших.