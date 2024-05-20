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51-летний мужчина пропал без вести после удара по базе отдыха под Харьковом

Происшествия 12:09   20.05.2024
Виктория Яковенко
51-летний мужчина пропал без вести после удара по базе отдыха под Харьковом Фото: Харьковская областная прокуратура

Один человек считается пропавшей без вести после удара РФ по базе отдыха в селе Черкасская Лозовая 19 мая.

Это 51-летний мужчина, работавший разнорабочим на базе отдыха. Его судьба после удара до сих пор не известна, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Напомним, 19 мая взрыв был слышен в Харькове около 11:00. О еще одном мощном взрыве в городе сообщил мэр Игорь Терехов около 11:20. Позже глава Малоданиловской громады Александр Гололобов сообщил о «прилете» и пострадавших. Оккупанты ударили по территории, где отдыхали местные жители. В ГУ Нацполиции в Харьковской области уточнили, что армия РФ ударила по селу Черкасская Лозовая. По данным Харьковской областной прокуратуры, оккупанты ударили двумя ракетами «Искандер-М». Во время обстрела враг применил «повторный удар». Известно о 6 погибших. Также пострадали 28 человек.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 20 мая 2024 в 12:09;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Один человек считается пропавшей без вести после удара РФ по базе отдыха в селе Черкасская Лозовая 19 мая.".