Два Patriot для Харькова принципиально изменят ситуацию — Зеленский (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар армия РФ по базе отдыха в Малоданиловской громаде на Харьковщине.

«Только сегодня и только в результате одного из обстрелов Харьковщины 16 человек пострадали, пять – погибли. Мои соболезнования родным и близким. Мир может остановить российский террор – и для этого дефицит политической воли лидеров должен быть преодолен. Два Patriot для Харькова принципиально изменят ситуацию. Системы ПВО для других наших городов и достаточный объем поддержки для наших воинов на передовой обеспечат проигрыш российскому террору», – написал президент.

В Харьковской областной прокуратуре отметили, что во время этого обстрела оккупанты применили тактику «повторного удара». По данным следствия, по селу Черкасская Лозовая россияне около 11:00 ударили двумя ракетами «Искандер-М» с территории Белгородщины. Приблизительно через 10 минут враг повторно ударил ракетой по тому же месту.

«Пять человек погибли, в том числе четверо гражданских мужчин и женщина, находившаяся на седьмом месяце беременности. 16 человек получили ранения, среди которых работник полиции и фельдшер, приехавшие на помощь людям после первого удара. Также легкие телесные повреждения получила 8-летняя девочка», – добавили в прокуратуре.

Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ).

Напомним, взрыв был слышен в Харькове около 11:00. О еще одном мощном взрыве в городе сообщил мэр Игорь Терехов около 11:20. Позже глава Молоданиловской громады Александр Гололобов сообщил о «прилете» и пострадавших. Оккупанты ударили по территории, где отдыхали местные жители. В ГУ Нацполиции в Харьковской области уточнили, что армия РФ ударила по селу Черкасская Лозовая.