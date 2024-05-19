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Два Patriot для Харькова принципиально изменят ситуацию — Зеленский (видео)

Общество 14:55   19.05.2024
Виктория Яковенко
Два Patriot для Харькова принципиально изменят ситуацию — Зеленский (видео) Фото: Харьковская областная прокуратура

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар армия РФ по базе отдыха в Малоданиловской громаде на Харьковщине.

«Только сегодня и только в результате одного из обстрелов Харьковщины 16 человек пострадали, пять – погибли. Мои соболезнования родным и близким. Мир может остановить российский террор – и для этого дефицит политической воли лидеров должен быть преодолен. Два Patriot для Харькова принципиально изменят ситуацию. Системы ПВО для других наших городов и достаточный объем поддержки для наших воинов на передовой обеспечат проигрыш российскому террору», – написал президент.

В Харьковской областной прокуратуре отметили, что во время этого обстрела оккупанты применили тактику «повторного удара». По данным следствия, по селу Черкасская Лозовая россияне около 11:00 ударили двумя ракетами «Искандер-М» с территории Белгородщины. Приблизительно через 10 минут враг повторно ударил ракетой по тому же месту.

«Пять человек погибли, в том числе четверо гражданских мужчин и женщина, находившаяся на седьмом месяце беременности. 16 человек получили ранения, среди которых работник полиции и фельдшер, приехавшие на помощь людям после первого удара. Также легкие телесные повреждения получила 8-летняя девочка», – добавили в прокуратуре.

Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ).

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Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, взрыв был слышен в Харькове около 11:00. О еще одном мощном взрыве в городе сообщил мэр Игорь Терехов около 11:20. Позже глава Молоданиловской громады Александр Гололобов сообщил о «прилете» и пострадавших. Оккупанты ударили по территории, где отдыхали местные жители. В ГУ Нацполиции в Харьковской области уточнили, что армия РФ ударила по селу Черкасская Лозовая.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 мая 2024 в 14:55;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар армия РФ по базе отдыха в Малоданиловской громаде на Харьковщине.".