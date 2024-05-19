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Удар по пригороду Харькова: уже 16 пострадавших, среди них – ребенок

Происшествия 13:33   19.05.2024
Виктория Яковенко
Удар по пригороду Харькова: уже 16 пострадавших, среди них – ребенок

Около 11:00 19 мая армия РФ ударила по селу Черкасская Лозовая Малоданиловской громады на Харьковщине. Уже через 20 минут враг осуществил повторный обстрел той же улицы.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, погибли пятеро. Пострадали 16 человек, среди которых 8-летний ребенок, у него легкие телесные повреждения. Восемь раненых — в тяжелом состоянии.

Среди пострадавших работник полиции и фельдшер «скорой», которые попали под повторный обстрел, когда оказывали помощь на месте попадания.

Следователи открыли уголовные производства по факту нарушения законов и обычаев войны по ст. 438 УКУ.

«Терроризм в первоначальном виде. Взрывы, которые около полудня слышал Харьков, произошли в близком пригороде. На базу отдыха, где отдыхали люди, прилетели две российские ракеты. Сколько еще жизней должен унести этот безжалостный враг, чтобы мир наконец понял: это не война, это террор? Террор против мирных жителей, против нашего права на жизнь, против всего человечного и справедливого», – написал мэр Харькова Игорь Терехов.

Напомним, взрыв был слышен в Харькове около 11:00. О еще одном мощном взрыве в городе сообщил мэр Игорь Терехов около 11:20. Позже глава Молоданиловской громады Александр Гололобов сообщил о «прилете» и пострадавших. Оккупанты ударили по территории, где отдыхали местные жители.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 мая 2024 в 13:33;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 11:00 19 мая армия РФ ударила по селу Черкасская Лозовая Малоданиловской громады на Харьковщине. Уже через 20 минут враг осуществил повторный обстрел той же улицы.".