Удар по передмістю Харкова: вже 16 постраждалих, серед них – дитина
Близько 11:00 19 травня армія РФ вдарила по селу Черкаська Лозова Малоданилівської громади на Харківщині. Вже за 20 хвилин ворог здійснив повторний обстріл тієї самої вулиці.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, загинули п’ятеро. Постраждали 16 людей, серед яких 8-річна дитина, у неї легкі тілесні ушкодження. Вісім поранених в тяжкому стані.
Серед постраждалих є працівник поліції та фельдшер «швидкої», які потрапили під повторний обстріл, коли надавали допомогу на місці влучання.
Слідчі відкрили кримінальні провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни за ст. 438 ККУ.
«Тероризм у первісному вигляді. Вибухи, що біля опівдня чув Харків, сталися у близькому передмісті. На базу відпочинку, де відпочивали люди, прилетіли дві російські ракети. Скільки ще життів має забрати цей безжалісний ворог, щоб світ нарешті зрозумів: це не війна, це терор? Терор проти мирних жителів, проти нашого права на життя, проти всього людяного і справедливого», – написав мер Харкова Ігор Терехов.
Нагадаємо, вибух було чутно у Харкові близько 11:00. Про ще один потужний вибух у місті повідомив мер Ігор Терехов близько 11:20. Пізніше голова Молоданилівської громади Олександр Гололобов повідомив про “приліт” та постраждалих. Окупанти вдарили по території, де відпочивали місцеві жителі.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Травня 2024 в 13:33;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 11:00 19 травня армія РФ вдарила по селу Черкаська Лозова Малоданилівської громади на Харківщині. Вже за 20 хвилин ворог здійснив повторний обстріл тієї самої вулиці.".