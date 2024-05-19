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Два Patriot для Харкова принципово змінять ситуацію – Зеленський (відео)

Суспільство 14:55   19.05.2024
Вікторія Яковенко
Два Patriot для Харкова принципово змінять ситуацію – Зеленський (відео) Фото: Харківська обласна прокуратура

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар армія РФ по базі відпочинку в Малоданилівській громаді на Харківщині.

«Лише сьогодні й лише внаслідок одного з обстрілів Харківщини 16 людей постраждали, п’ять – загинули. Мої співчуття рідним і близьким. Світ може зупинити російський терор – і для цього дефіцит політичної волі лідерів має бути подоланий. Два Patriot для Харкова принципово змінять ситуацію. Системи ППО для інших наших міст і достатній обсяг підтримки для наших воїнів на передовій забезпечать програш російського терору», – написав президент.

У Харківській обласній прокуратурі зазначили, що під цього обстрілу окупанти застосували тактику «повторного удару». За даними слідства, по селу Черкаська Лозова росіяни близько 11:00 вдарили двома ракетами «Іскандер-М» з території Бєлгородщини. Приблизно за 10 хвилин ворог повторно вдарив ракетою по тому ж місцю.

«Пʼять людей загинули, серед них четверо цивільних чоловіків та жінка, яка перебувала на сьомому місяці вагітності. Шістнадцять осіб отримали поранення, серед яких працівник поліції та фельдшер швидкої допомоги, які приїхали на допомогу людям після першого удару. Також легкі тілесні ушкодження отримала 8-річна дівчинка», – додали в прокуратурі.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).

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Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, вибух було чутно у Харкові близько 11:00. Про ще один потужний вибух у місті повідомив мер Ігор Терехов близько 11:20. Пізніше голова Молоданилівської громади Олександр Гололобов повідомив про “приліт” та постраждалих. Окупанти вдарили по території, де відпочивали місцеві жителі. У ГУ Нацполіції на Харківщині уточнили, що армія РФ вдарила по селу Черкаська Лозова.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Травня 2024 в 14:55;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар армія РФ по базі відпочинку в Малоданилівській громаді на Харківщині.".