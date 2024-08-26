Корегувальника РФ, що полював на позиції Patriot у Харкові, впіймала СБУ
СБУ зірвала нові спроби РФ отримати актуальні дані про захист Харкова системою Patriot і позицій ЗСУ, затримавши інформатора ФСБ, що шпигував за українським військом, повідомив речник СБУ в Харківській області Владислав Абдула.
Корегувальник намагався виявити і передати росіянам координати бойових позицій зенітно-ракетних комплексів Patriot, що захищають повітряний простір прифронтового міста.
Також фігурант «полював» на локації фортифікаційних споруд та місця найбільшого зосередження особового складу Сил оборони.
У разі отримання відповідних геолокацій, росіяни планували здійснити по них повітряний удар із застосуванням КАБів і ракет.
Інформатором рф виявився місцевий водій однієї з мереж продуктових магазинів Харківщини.
Для виконання ворожого завдання фігурант об’їжджав місто під виглядом вантажних перевезень на службовому авто та приховано фіксував місця дислокацій українських захисників.
Після розвідувальних вилазок він позначав потенційні цілі на гугл-картах, робив їх детальний опис та месенджером пересилав своєму російському куратору.
СБУ завчасно викрила ворожого інформатора і затримала його.
Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України).
Зловмисника взяли під варту без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років тюрми.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: корректировщик, оборона, патриот, рф, СБУ, фсб, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Серпня 2024 в 13:00;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "СБУ зірвала нові спроби РФ отримати актуальні дані про захист Харкова системою Patriot і позицій ЗСУ, затримавши інформатора ФСБ, що шпигував за українським військом, повідомив речник СБУ в Харківській області Владислав Абдула.".