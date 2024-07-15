Речник Пентагону про Patriot, F-16 і чому США не дозволяють бити вглиб РФ – VA

У травні США дозволили Україні завдавати ударів американською зброєю по російському прикордонню, щоб вести вогонь у відповідь і захищатись від наступу РФ, зокрема на Харківщині. Втім, цей дозвіл не поширився на застосування ракет великої дальності ATACMS, які США також передають Україні. Чому політика США щодо ударів далекобійною зброєю по території РФ, попри заклики української влади, не змінилась, розповів Голосу Америки речник Пентагону генерал-майор Пет Райдер.

Остап Яриш: Генерале, президент Байден оголосив, що США та союзники нададуть Україні додаткові батареї Patriot, з яких одну передадуть США. Скільки часу займе доставка в Україну? Чи є якісь часові рамки, і чи потребуватиме це додаткової підготовки українських військових?

Пет Райдер: Як ви підкреслили, президент Байден оголосив цього тижня про деякі додаткові засоби протиповітряної оборони. П’ять стратегічних систем ППО, які будуть розгорнуті в Україні для створення інтегрованої мережі протиповітряної оборони.

З безпекових міркувань я не зможу розповісти про терміни розгортання. І, звичайно, ми залишимо українським посадовцям говорити про те, коли ці системи прибудуть і коли вони будуть введені в дію. Зайве казати, що ми розуміємо нагальність цього питання, про яку свідчать жахливі ракетні удари, завдані Росією, один з яких влучив в дитячу лікарню.

О.Я.: Чи знадобиться додаткова підготовка українських військових до того, як ці системи прибудуть в Україну?

П.Р.: Ми вже провели тренування для українських сил на системах Patriot, і навчання з керування цими системами продовжується в Європі. Міжнародна коаліція буде працювати з Україною, щоб визначити її потреби в навчанні — не лише для Patriot, а й для всього спектра операцій.

О.Я.: Україна просила 7 систем Patriot. Ми чули оголошення про 5 еквівалентних систем ППО. Чи намагаєтесь ви знайти більше Patriot для України?

П.Р.: Ми розуміємо нагальну потребу в засобах протиповітряної оборони. Це наш пріоритет, і ми будемо і надалі працювати з нашими союзниками і партнерами в усьому світі над тим, щоб надати Україні те, що їй потрібно для захисту себе і свого народу.

О.Я.: Міністр Остін сказав, що F-16 вже на шляху до України. Без сумніву, після прибуття вони стануть основною ціллю для росіян. Чи допоможуть США Україні утримувати ці літаки і, що важливіше, захистити їх від можливих атак Росії?

П.Р.: F-16 має неймовірні можливості. Це літак, який ми самі використовуємо в США, як і багато країн НАТО та інші країни світу. Це високотехнологічна система, яка вимагає спеціального навчання не лише щодо керування, але і щодо її обслуговування та підтримки.

Коаліція з посилення повітряних сил України в рамках формату “Рамштайн” дуже наполегливо працює разом з Данією і Нідерландами, а також зі США над тим, щоб не лише забезпечити підготовку українських пілотів, але й українських техніків, а також над питаннями технічного обслуговування цих літаків і над тим, як найкраще експлуатувати їх в умовах небезпеки, з якою стикатимуться українські пілоти.

Тож, знову ж таки, над цим треба буде працювати і далі. Зрештою, саме Україна вирішуватиме, як використовувати ці літаки на українській суверенній території.

О.Я.: Деякі військові експерти стверджують, F-16 будуть мати обмежене застосування й Україна не зможе використовувати далекобійні ракети ATACMS. Ми також бачимо, як росіяни продовжують використовувати аеродроми глибше на своїй території для авіаударів по українських містах. Президент Зеленський закликає США зняти всі чинні обмеження, особливо щодо зброї великої дальності ATACMS. Поясніть: це виключено, чи розмови з українцями тривають, і цей підхід може змінитися?

П.Р.: Нещодавно ми санкціонували використання боєприпасів США через кордон для вогню у відповідь та оборонних ударів. Якщо росіяни формують війська або стріляють з артилерії чи літаків через кордон, то ми визнали цей факт і дали дозвіл українцям.

Але наша політика щодо ударів на великі відстані не змінилася. Тут важливо розуміти, що ми не хочемо бачити ненавмисних наслідків, ескалації, яка може перетворити цей конфлікт на ширший, який вийде за межі України. Гадаю, це те, на що нам усім потрібно зважати та ставитися до цього дуже серйозно. Однак ми ніколи жодним чином не недооцінюємо загрозу РФ для України. Тому ми будемо працювати з Україною і надалі, щоб вона мала все необхідне для захисту своєї суверенної території і свого народу.

О.Я.: Але як саме ситуація може ескалувати? Вона не ескалувала після недавнього дозволу США завдавати ударів по прикордонню.

П.Р.: У цьому випадку ми говоримо про здоровий глузд: якщо вас обстрілюють через кордон, або якщо росіяни формують війська для здійснення атак, скажімо, на Харків. Я думаю, що є сенс дати українцям можливість стріляти у відповідь.

Але треба дивитися на другорядні та третинні наслідки з погляду потенційної ескалації — якщо цілі всередині РФ опиняться під ударами, які не обов’язково матимуть стратегічний вплив або можуть мати непередбачувані наслідки з погляду ескалації.

Тому протягом усього цього конфлікту ми дуже тісно співпрацюємо з Україною і нашими партнерами по всій Європі, щоб запобігти ширшій війні. США не перебувають у стані війни з РФ. Ми не прагнемо конфлікту з РФ, але ми повністю підтримуємо право України на самозахист, і ми будемо продовжувати працювати з Україною, щоб переконатися, що вона зможе це зробити.

О.Я.: Чи не було б ефективніше дозволити Україні завдавати ударів по аеродромах, звідки ці атаки надходять, — у межах дії ATACMS — на додачу до зміцнення української протиповітряної оборони?

П.Р.: Знову ж таки, з причин, які я окреслив, сьогодні ми там, де ми є. Ми будемо і надалі вести активні розмови з українцями, але зараз наша політика не змінилася.