Спикер Пентагона о Patriot, F-16 и почему США не позволяют бить вглубь РФ – VA

В мае США разрешили Украине наносить удары американским оружием по российскому приграничью, чтобы вести ответный огонь и защищаться от наступления РФ, в частности на Харьковщине. Но это разрешение не распространилось на применение ракет большой дальности ATACMS, которые США также передают Украине. Почему политика США по ударам дальнобойным оружием по территории РФ, несмотря на призывы украинских властей, не изменилась, рассказал Голосу Америки спикер Пентагона генерал-майор Пэт Райдер.

Остап Ярыш: Генерал, президент Байден объявил, что США и союзники предоставят Украине дополнительные батареи Patriot, из которых одну передадут США. Сколько времени займёт доставка в Украину? Есть ли какие-то временные рамки и потребует ли это дополнительной подготовки украинских военных?

Пэт Райдер: Как вы подчеркнули, президент Байден объявил на этой неделе некоторые дополнительные средства противовоздушной обороны. Пять стратегических систем ПВО, развернутых в Украине для создания интегрированной сети противовоздушной обороны.

По соображениям безопасности я не смогу рассказать о сроках развертывания. И, конечно, мы оставим украинским чиновникам говорить о том, когда эти системы прибудут и когда они будут введены в действие.

О.Я.: Нужна ли дополнительная подготовка украинских военных к тому, как эти системы прибудут в Украину?

П.Р.: Мы уже провели тренировки для украинских сил на системах Patriot, и обучение по управлению этими системами продолжается в Европе. Международная коалиция будет работать с Украиной, чтобы определить ее потребности в обучении не только для Patriot, но и для всего спектра операций.

О.Я.: Украина просила 7 систем Patriot. Мы слышали объявления о 5 эквивалентных системах ПВО. Пытаетесь ли вы найти больше Patriot для Украины?

П.Р.: Мы понимаем неотложную потребность в средствах противовоздушной обороны. Это наш приоритет, и мы будем и дальше работать с нашими союзниками и партнерами во всем мире над тем, чтобы предоставить Украине то, что ей нужно для защиты себя и своего народа.

О.Я.: Министр Остин сказал, что F-16 уже на пути в Украину. Без сомнения, по прибытии они станут основной целью для россиян. Помогут ли США Украине содержать эти самолеты и, что более важно, защитить их от возможных атак РФ?

П.Р.: F-16 обладает невероятными возможностями. Это самолет, который мы используем в США, как и многие страны НАТО и другие страны мира. Это высокотехнологичная система, которая требует специального обучения не только по управлению, но и по ее обслуживанию и поддержке.

Коалиция по усилению воздушных сил Украины в рамках формата «Рамштайн» очень настойчиво работает вместе с Данией и Нидерландами, а также с США над тем, чтобы не только обеспечить подготовку украинских пилотов, но и украинских техников, а также вопросы технического обслуживания этих самолетов и над тем, как лучше эксплуатировать их в условиях опасности, с которой будут сталкиваться украинские пилоты.

Итак, опять же, над этим надо будет работать и дальше. В конце концов именно Украина будет решать, как использовать эти самолеты на украинской суверенной территории.

О.Я.: Некоторые военные эксперты утверждают, что F-16 будут иметь ограниченное применение и Украина не сможет использовать дальнобойные ракеты ATACMS. Мы также видим, как россияне продолжают использовать аэродромы вглубь своей территории для авиаударов по украинским городам. Президент Зеленский призывает США снять все существующие ограничения, особенно по оружию большой дальности ATACMS. Объясните: это исключено, продолжаются ли разговоры с украинцами, и этот подход может измениться?

П.Р.: Недавно мы санкционировали использование боеприпасов США через границу для ответного огня и оборонительных ударов. Если россияне формируют войска или стреляют из артиллерии или самолетов через границу, то мы сочли этот факт и дали разрешение украинцам.

Но наша политика по поводу ударов на большие расстояния не изменилась. Здесь важно понимать, что мы не хотим видеть непреднамеренные последствия, эскалации, которая может превратить этот конфликт в более широкий, и он выйдет за пределы Украины. Думаю, это то, что нам всем нужно считаться и относиться к этому очень серьезно. Однако мы никогда никоим образом недооцениваем угрозу РФ для Украины. Поэтому мы будем работать с Украиной и дальше, чтобы она имела все необходимое для защиты своей суверенной территории и своего народа.

О.Я.: Но как именно ситуация может эскалировать? Она не эскалировала после недавнего разрешения США наносить удары по пограничной части.

П.Р.: В этом случае мы говорим о здравом смысле: если вас обстреливают через границу, или если россияне формируют войска для совершения атак, скажем, на Харьков. Я думаю, что есть смысл дать украинцам возможность стрелять в ответ.

Но нужно смотреть на второстепенные и третичные последствия с точки зрения потенциальной эскалации — если цели внутри РФ окажутся под ударами, которые не будут иметь стратегическое влияние или могут иметь непредсказуемые последствия с точки зрения эскалации.

Поэтому на протяжении всего этого конфликта мы очень тесно сотрудничаем с Украиной и нашими партнерами по всей Европе, чтобы предотвратить более широкую войну. США не находятся в состоянии войны с РФ. Мы не стремимся к конфликту с РФ, но мы полностью поддерживаем право Украины на самозащиту и будем продолжать работать с Украиной, чтобы убедиться, что она сможет это сделать.

О.Я.: Не было бы эффективнее позволить Украине наносить удары по аэродромам, откуда эти атаки поступают, в рамках действия ATACMS, в дополнение к укреплению украинской противовоздушной обороны?

П.Р.: Опять же, по причинам, которые я очертил, сегодня мы там, где мы. Мы будем и дальше вести активные разговоры с украинцами, но сейчас наша политика не изменилась.