Mirage 2000 vs. F-16. Чем отличаются истребители, которые ожидает Украина – VA

На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении передать Украине свои истребители Mirage 2000 производства Dassault и обучить украинских пилотов в рамках нового военного украинско-французского сотрудничества. Голос Америки поговорил с семью американскими пилотами, авиаторами и представителями Пентагона в отставке, а также украинскими пилотами боевой авиации, согласившимися дать свои оценки на условиях анонимности.

Mirage 2000, F-16 и МиГ-29 – многоцелевые сверхзвуковые истребители четвертого поколения, однако они имеют существенные отличия. Mirage 2000 и F-16 – одномоторные, МиГ-29 – двухмоторный.

Mirage 2000 первый полет выполнил в 1978 году, введенный на вооружение ВВС Франции в 1984 году в своем варианте ПВО. Было выпущено 600 Mirage 2000, половина из которых пошли на экспорт в 8 стран: в Бразилию, Египет, Грецию, Индию, Перу, Катар, Тайвань, ОАЭ.

Он достигает в длину около 14 м, размах крыльев – около 9 м, имеет пустой вес 7500 кг и развивает максимальную скорость до 2,2 Маха, или около 2700 км/час.

F-16 первый полет совершил в 1976 году, на вооружение ВВС США стал в 1979 году в своем варианте ПВО. Было выпущено более 4600 F-16, которые в разное время становились на вооружение более чем в 25 странах мира.

Имеет длину фюзеляжа около 15 м и размах крыльев около 9 м, его пустой вес — 9000 кг, достигает максимальной скорости более чем в 2 Маха, или около 2400 км/час.

МиГ-29 первый полет выполнил в 1977 году, а на вооружении ВВС СССР стал в 1983 году. Находился на вооружении десятков стран СССР, Варшавского договора и других союзников Советского Союза.

В длину – более 17 м, размах крыла – свыше 11 м. Максимальная скорость свыше 2 Маха, 2450 км/час.

Однако решающее значение во время боевого применения имеет то, что только F-16 модернизировались и совершенствовались все эти годы, и они действительно являются полноценными многофункциональными самолетами, говорят источники Голоса Америки.

Специалисты объясняют, что боевые способности самолета определяют возможности радаров, систем защиты, РЭБ и т.д., а также какое вооружение могут нести эти самолеты. Эта информация является военной тайной, так что данные, указанные в открытых источниках, часто не соответствуют действительности, объясняют авиаторы.

Недостатки французских самолетов

Не может хорошо маневрировать во время ближнего боя.

Опытный американский пилот в отставке, летавший на F-16, указывает на несовершенство конструкционных особенностей «миражей», в частности на дельтавидное крыло треугольной формы, которое «не может хорошо маневрировать во время ближнего боя».

«Мы (американцы) перестали делать их 60 лет назад», – указывает он. Пилот рассказывает, что имел опыт с этими самолетами во время войн на Ближнем Востоке и во время совместных учений: «Не могу сказать ничего хорошего о них. Самое опасное в них то, что они совсем не осознают, насколько они плохи (в воздухе)».

А другой экс-пилот американского истребителя считает, что «французы делают хорошие вещи». Он признает, что «никто не продает машину, если она ездит слишком хорошо, но ваши ребята (украинские пилоты) используют их как следует».

Американский летчик также объясняет, что такие соглашения выгодны для Франции, что зарабатывает немало денег, продавая вооружение, поэтому соглашение о Mirage 2000 с Украиной может быть хорошей рекламой для них на фоне того, что другой игрок на международном рынке военных технологий — РФ с началом полномасштабная война начала значительно экспортировать свою технику.

При этом, что касается международного сотрудничества безопасности, французы чаще продают или предоставляют технологии без дальнейших договоренностей по тренировке, техническому обслуживанию и логистической поддержке, необходимой для оперирования таким вооружением, рассказывает бывший чиновник Минобороны США, начинавший карьеру как пилот F-16.

«В нормальных условиях (не как в Украине во время войны), согласно американским программам продаж оборонных технологий, цены на вооружение обычно включают долгосрочное обучение, поддержку и логистическую поддержку, подход пакета «все включено», — говорит он и добавляет, что обеспокоен тем, будут ли французы оказывать украинцам необходимую поддержку.

Преимущества Mirage 2000

Отпадет необходимость искать и нанимать инструкторов из компаний-подрядчиков или места в учебных центрах

Обучение на Mirage 2000 для украинцев может проходить несколько быстрее, чем на F-16, ведь требования к уровню владения английским языком, а также к знанию западных тактик и процедур не настолько строги. «Также отпадет необходимость искать и нанимать инструкторов из компаний-подрядчиков или места в учебных центрах, а напрямую проводить подготовку в строевых частях с действующими военными инструкторами», — рассказал Голосу Америки украинский боевой летчик.

Это может быть важно, учитывая задержки в обучении украинских пилотов на F-16 в Европе и США, и из-за ограниченного количества мест в тренировочных центрах для летчиков из Украины, о чем сообщают американские медиа. Так издание Politico писало, что Украина сообщает, что у него есть 30 пилотов, которые могут немедленно начать обучение в США, но в центре подготовки в Аризоне могут принять только 12 украинцев, Дания прекращает обучение на этих истребителях, а тренировочный центр в Румынии еще не готов.

F-16 «преобладают по всем показателям»

Хотя F-16 «преобладают по всем показателям», Mirage 2000 могут стать дополнением для украинской истребительной авиации, состоящей только из советских МиГ-29 и Су-27, говорит отставной американский военный с высоким званием, который в свое время также летал на F -16.

Другой авиатор из США, также являвшийся должностным лицом в Пентагоне, замечает, что если «миражи» смогут нести французско-британские ракеты SCALP/Storm Shadow, «это будет самая большая разница по сравнению с F-16», ведь эти американские истребители не могут нести французских ракет. «Чем больше самолетов для Украины, тем лучше. Вы можете увидеть, как некоторые люди жалуются, что пытаться взять на вооружение два самолета одновременно — плохая идея. Это не оптимально, но они (украинцы) справятся», — добавляет офицер ВВС США.

Украинский пилот тактической авиации рассказал, что приветствует получение «миражей», если при этом не пострадают основные программы по предоставлению Украине F-16 и снарядов для артиллерии. Французские самолеты, по его словам, «смогут поддержать нашу бомбардировочную авиацию при условии, что эти самолеты смогут применять французские крылатые ракеты SCALP или вести воздушные бои ракетами MBDA Meteor, усиливая истребительную авиацию Воздушных сил ВСУ».

«В связке с будущим F-16 и самолетом дальнего радиолокационного обнаружения и управления Saab 340 (при наличии на борту военной тактической сети обмена данных LINK-16) во взаимодействии с наземной системой ПВО эффективность применения нашей авиации значительно вырастет», — говорит. он.

«В конце концов, если они смогут нести и запускать различные высокоточные боеприпасы большой дальности, они будут полезны», — заключает другой чиновник Пентагона.