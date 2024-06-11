Mirage 2000 vs. F-16. Чим відрізняються винищувачі, які очікує Україна – VA

Минулого тижня президент Франції Еммануель Макрон заявив про намір передати Україні свої винищувачі Mirage 2000 виробництва Dassault та навчити українських пілотів у межах нової військової українсько-французької співпраці. Голос Америки поговорив із сімома американськими пілотами, авіаторами та представниками Пентагону у відставці, а також українськими пілотами бойової авіації, які погодились дати свої оцінки на умовах анонімності.

Mirage 2000, F-16 та МіГ-29 – багатоцільові надзвукові винищувачі четвертого покоління, однак вони мають суттєві відмінності. Mirage 2000 та F-16 – одномоторні, МіГ-29 – двомоторний.

Mirage 2000 перший політ виконав у 1978 році, введений на озброєння ВПС Франції в 1984 році у своєму варіанті ППО. Було випущено 600 Mirage 2000, половина з яких пішли на експорт до 8 країн: до Бразилії, Єгипту, Греції, Індії, Перу, Катару, Тайваню, ОАЕ.

Він сягає у довжину близько 14 метрів, розмах крил – близько дев’яти метрів, має порожню вагу 7500 кілограмів і розвиває максимальну швидкість до 2,2 Маха, або близько 2700 кілометрів на годину.

F-16 перший політ здійснив у 1976 році, на озброєння ВПС США став у 1979 році у своєму варіанті ППО. Було випущено понад 4600 F-16, які в різний час ставали на озброєння у понад 25 країнах світу.

Має довжину фюзеляжу близько 15 метрів і розмах крил близько дев’яти метрів, його порожня вага – 9000 кілограмів, сягає максимальної швидкості у понад 2 Маха, або близько 2400 кілометрів на годину.

МіГ-29 перший політ виконав у 1977 році, а на озброєнні ВПС СРСР став у 1983. Перебував на озброєнні десятків країн СРСР, Варшавського договору та інших союзників Радянського Союзу.

У довжину – понад 17 метрів, розмах крила – понад 11 метрів. Максимальна швидкість понад 2 Маха, 2450 кілометрів на годину.

Однак вирішальне значення під час бойового застосування має те, що лише F-16 модернізувались та удосконалювались повноцінно усі ці роки, і вони дійсно є повноцінними багатофункціональними літаками, кажуть джерела Голосу Америки.

Фахівці пояснюють, що бойові спроможності літака визначають можливості радарів, систем захисту, РЕБ тощо, а також те, яке озброєння можуть нести ці літаки. Ця інформація є військовою таємницею, тож дані, зазначені у відкритих джерелах, часто не відповідають дійсності, пояснюють авіатори.

Недоліки французьких літаків

Не може добре маневрувати під час близького бою.

Досвідчений американський пілот у відставці, що літав на F-16, вказує на недосконалість конструкційних особливостей “міражів”, зокрема на дельтаподібне крило трикутної форми, яке “не може добре маневрувати під час близького бою”.

“Ми (американці) припинили робити їх 60 років тому”, – вказує він. Пілот розповідає, що мав досвід із цими літаками під час воєн на Близькому Сході та під час спільних навчань: “Не можу сказати нічого доброго про них. Найнебезпечніше в них те, що вони зовсім не усвідомлюють, наскільки вони погані (у повітрі)”.

Натомість інший експілот американського винищувача вважає, що “французи роблять гарні речі”. Він визнає, що “ніхто не продає машину, якщо вона їздить надто добре, але ваші хлопці (українські пілоти) використають їх як треба”.

Американський льотчик також пояснює, що такі угоди вигідні для Франції, що заробляє чимало грошей, продаючи озброєння, тож угода про Mirage 2000 із Україною може бути гарною рекламою для них на тлі того, що інший гравець на міжнародному ринку військових технологій – Росія, із початком повномасштабної війни почала значно експортувати свою техніку.

При цьому, що стосується міжнародної безпекової співпраці, французи частіше продають чи надають технології без подальших домовленостей щодо тренування, технічного обслуговування та логістичної підтримки, що необхідна для оперування таким озброєнням, розповідає колишній посадовець Міноборони США, який починав кар’єру як пілот F-16.

“У нормальних умовах (не як в Україні під час війни), відповідно до американських програм продажу оборонних технологій, ціни на озброєння зазвичай включають довготермінове навчання, підтримку та логістичну підтримку, підхід пакету “все включено”, – каже він і додає, що занепокоєний тим, чи французи надаватимуть українцям необхідну підтримку.

Переваги Mirage 2000

Відпаде потреба шукати і наймати інструкторів із компаній-підрядників чи місця у навчальних центрах

Навчання на Mirage 2000 для українців можуть проходити дещо швидше, ніж на F-16, адже вимоги до рівня володіння англійської мови, а також до знання західних тактик і процедур не на стільки суворі. “Також відпаде потреба шукати та наймати інструкторів із компаній-підрядників чи місця у навчальних центрах, а напряму проводити підготовку в стройових частинах з діючими військовими інструкторами”, – розповів Голосу Америки український бойовий льотчик.

Це може бути важливо, з огляду на затримки у навчанні українських пілотів на F-16 у Європі та у США, та через обмежену кількість місць у тренувальних центрах для льотчиків з України, про що повідомляють американські медіа. Так видання Politico писало, що Україна повідомляє, що має 30 пілотів, які можуть негайно почати навчання у США, але у центрі підготовки в Аризоні можуть прийняти лише 12 українців, Данія припиняє навчання на цих винищувачах, а тренувальний центр у Румунії ще не готовий.

F-16 “переважають за всіма показниками”

Хоча F-16 “переважають за всіма показниками”, Mirage 2000 можуть стати доповненням для української винищувальної авіації, що зараз складається лише із радянських МіГ-29 та Су-27, каже відставний американський військовик із високим званням, який свого часу також літав на F-16.

Інший авіатор зі США, який також був посадовцем у Пентагоні, зауважує, що якщо “міражі” зможуть нести французько-британські ракети SCALP/Storm Shadow, “це буде найбільше різниця у порівнянні з F-16”, адже ці американські винищувачі не можуть нести французьких ракет. “Що більше літаків для України, то краще. Ви можете побачити, як деякі люди скаржаться, що намагатися взяти на озброєння два літаки одночасно – погана ідея. Це не оптимально, але вони (українці) впораються”, – додає офіцер ВПС США.

Український пілот тактичної авіації розповів, що він вітає отримання “міражів”, якщо при цьому не постраждають основні програми із надання Україні F-16 та снарядів для артилерії. Французькі літаки, за його словами, “зможуть підтримати нашу бомбардувальну авіацію за умови, що ці літаки зможуть застосовувати французькі крилаті ракети SCALP, або вести повітряні бої ракетами MBDA Meteor, підсилюючи винищувальну авіацію Повітряних сил ЗСУ”.

“У зв’язці із майбутнім F-16 та літаком дальнього радіолокаційного виявлення та управління Saab 340 (при наявності на борту військової тактичної мережі обміну даних LINK-16) у взаємодії із наземною системою ППО, ефективність застосування нашої авіації значно виросте”, – каже він.

“Зрештою, якщо вони зможуть нести й запускати різноманітні високоточні боєприпаси великої дальності, вони будуть корисні”, – підсумовує інший експосадовець Пентагону.