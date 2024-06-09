Біля Бєлгорода. Літак ЗСУ вперше вдарив по командному вузлу в РФ – Sky News
Український військовий літак вперше зробив постріл по цілі на території РФ, повідомило Sky News українське військове джерело.
“Хоча оцінка збитків все ще проводиться, підтверджено пряме влучення”, – повідомило Sky News українське військове джерело.
Джерело повідомило, що в неділю в районі Бєлгорода на заході РФ було обстріляно “російський командний вузол”.
Не одразу було зрозуміло, який тип боєприпасу використовувався при атаці, у тому числі чи була ця західна зброя.
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- Категорії: Події, Світ; Теги: Бєлгород, ЗСУ, командный пункт, рф, самолет;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2024 в 18:29;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Український військовий літак вперше зробив постріл по цілі на території РФ, повідомило Sky News українське військове джерело.".