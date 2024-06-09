Біля Бєлгорода. Літак ЗСУ вперше вдарив по командному вузлу в РФ – Sky News

Український військовий літак вперше зробив постріл по цілі на території РФ, повідомило Sky News українське військове джерело.

“Хоча оцінка збитків все ще проводиться, підтверджено пряме влучення”, – повідомило Sky News українське військове джерело.

Джерело повідомило, що в неділю в районі Бєлгорода на заході РФ було обстріляно “російський командний вузол”.

Не одразу було зрозуміло, який тип боєприпасу використовувався при атаці, у тому числі чи була ця західна зброя.