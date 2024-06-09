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Біля Бєлгорода. Літак ЗСУ вперше вдарив по командному вузлу в РФ – Sky News

Події 18:29   09.06.2024
Оксана Якушко
Біля Бєлгорода. Літак ЗСУ вперше вдарив по командному вузлу в РФ – Sky News

Український військовий літак вперше зробив постріл по цілі на території РФ, повідомило Sky News українське військове джерело.

“Хоча оцінка збитків все ще проводиться, підтверджено пряме влучення”, – повідомило Sky News українське військове джерело.

Джерело повідомило, що в неділю в районі Бєлгорода на заході РФ було обстріляно “російський командний вузол”.

Не одразу було зрозуміло, який тип боєприпасу використовувався при атаці, у тому числі чи була ця західна зброя.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2024 в 18:29;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Український військовий літак вперше зробив постріл по цілі на території РФ, повідомило Sky News українське військове джерело.".