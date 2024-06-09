Склад боєприпасів детонує та палає у Бєлгородській області (відео)

ЗСУ вразили склад боєприпасів біля селища Ракитне у Бєлгородській області.

Про це повідомляють численні російські Telegram-канали та український журналіст Денис Казанський.

На відео виразно чути детонацію снарядів. Місцеві чоловіки з цікавістю спостерігають за масштабним згарищем.