Склад боєприпасів детонує та палає у Бєлгородській області (відео)
ЗСУ вразили склад боєприпасів біля селища Ракитне у Бєлгородській області.
Про це повідомляють численні російські Telegram-канали та український журналіст Денис Казанський.
На відео виразно чути детонацію снарядів. Місцеві чоловіки з цікавістю спостерігають за масштабним згарищем.
Читайте також: З HIMARS завдали удару з Харківщини по ЗРК С-300/С-400 під Бєлгородом – ЗМІ
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Світ; Теги: белгородская область, боеприпасы, Ракитне, рф, склад, снаряды;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Склад боєприпасів детонує та палає у Бєлгородській області (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2024 в 16:37;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ЗСУ вразили склад боєприпасів біля селища Ракитне у Бєлгородській області.".