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Склад боєприпасів детонує та палає у Бєлгородській області (відео)

Події 16:37   09.06.2024
Оксана Якушко
Склад боєприпасів детонує та палає у Бєлгородській області (відео)

ЗСУ вразили склад боєприпасів біля селища Ракитне у Бєлгородській області.

Про це повідомляють численні російські Telegram-канали та український журналіст Денис Казанський.

 

На відео виразно чути детонацію снарядів. Місцеві чоловіки з цікавістю спостерігають за масштабним згарищем.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2024 в 16:37;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ЗСУ вразили склад боєприпасів біля селища Ракитне у Бєлгородській області.".