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Склад боеприпасов детонирует и пылает в Белгородской области (видео)

Мир 16:37   09.06.2024
Оксана Якушко
Склад боеприпасов детонирует и пылает в Белгородской области (видео) Скриншот

ВСУ поразили склад боеприпасов у поселка Ракитное в Белгородской области.

Об этом сообщают многочисленные российские Telegram-каналы и украинский журналист Денис Казанский.

 

На видео отчетливо слышна детонация снарядов. Местные мужчины с интересом наблюдают за масштабным пожарищем.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 9 июня 2024 в 16:37;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ВСУ поразили склад боеприпасов у поселка Ракитное в Белгородской области.".