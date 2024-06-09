Склад боеприпасов детонирует и пылает в Белгородской области (видео)

ВСУ поразили склад боеприпасов у поселка Ракитное в Белгородской области.

Об этом сообщают многочисленные российские Telegram-каналы и украинский журналист Денис Казанский.

На видео отчетливо слышна детонация снарядов. Местные мужчины с интересом наблюдают за масштабным пожарищем.