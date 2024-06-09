Склад боеприпасов детонирует и пылает в Белгородской области (видео)
Скриншот
ВСУ поразили склад боеприпасов у поселка Ракитное в Белгородской области.
Об этом сообщают многочисленные российские Telegram-каналы и украинский журналист Денис Казанский.
На видео отчетливо слышна детонация снарядов. Местные мужчины с интересом наблюдают за масштабным пожарищем.
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- Категории: Мир, Происшествия; Теги: белгородская область, боеприпасы, рф, склад, снаряды;
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- • Дата публикации материала: 9 июня 2024 в 16:37;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ВСУ поразили склад боеприпасов у поселка Ракитное в Белгородской области.".