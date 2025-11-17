Снаряды времен Второй мировой войны нашли в поле на Харьковщине (фото)

Саперы уничтожили на Харьковщине артиллерийские снаряды времен Второй мировой войны.

Как сообщили в Межрегиональном центре гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС, опасную находку обнаружили в поле при обработке сельскохозяйственных угодий.

«Прибыв на место происшествия и обследовав дополнительную территорию, саперы изъяли еще 15 единиц артиллерийских снарядов», — говорится в сообщении.

Взрывоопасные предметы перевезли на взрывную площадку. Там их уничтожили путем контролируемого подрыва.

Саперы отмечают, что устаревшие боеприпасы, также представляют прямую угрозу жизни и здоровью.

Они напомнили о соблюдении правил безопасности при обнаружении подозрительных или взрывоопасных предметов: жителей просят не подходить к подозрительным предметам, не касаться их и сразу звонить по номерам «101» или «102».

Напомним, ранее в Харьковской области обнаружили тубус с неразорванными неуправляемыми авиационными ракетами, информировали в ГУ ГСЧС в Харьковской области. Его нашли местные в поле. Саперы загрузили опасный предмет на пиротехнический автомобиль и транспортировали его на специальную площадку для уничтожения.