Снаряды времен Второй мировой войны нашли в поле на Харьковщине (фото)

Общество 15:32   17.11.2025
Виктория Яковенко
Снаряды времен Второй мировой войны нашли в поле на Харьковщине (фото) Фото: Межрегиональный центр гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС

Саперы уничтожили на Харьковщине артиллерийские снаряды времен Второй мировой войны.

Как сообщили в Межрегиональном центре гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС, опасную находку обнаружили  в поле при обработке сельскохозяйственных угодий.

«Прибыв на место происшествия и обследовав дополнительную территорию, саперы изъяли еще 15 единиц артиллерийских снарядов», — говорится в сообщении.

Взрывоопасные предметы перевезли на взрывную площадку. Там их уничтожили путем контролируемого подрыва.

Саперы отмечают, что устаревшие боеприпасы, также представляют прямую угрозу жизни и здоровью.

Они напомнили о соблюдении правил безопасности при обнаружении подозрительных или взрывоопасных предметов: жителей просят не подходить к подозрительным предметам, не касаться их и сразу звонить по номерам «101» или «102».

снаряды нашли на Харьковщине
Фото: Межрегиональный центр гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС
снаряды нашли на Харьковщине
Фото: Межрегиональный центр гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС
снаряды нашли на Харьковщине
Фото: Межрегиональный центр гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС

Напомним, ранее в Харьковской области обнаружили тубус с неразорванными неуправляемыми авиационными ракетами, информировали в ГУ ГСЧС в Харьковской области. Его нашли местные в поле. Саперы загрузили опасный предмет на пиротехнический автомобиль и транспортировали его на специальную площадку для уничтожения.

Читайте также: Шесть ударов по Харькову за неделю, били только БпЛА: данные Терехова

Автор: Виктория Яковенко
