Снаряди часів Другої світової війни знайшли в полі на Харківщині (фото)

Сапери знищили на Харківщині артилерійські снаряди часів Другої світової війни.

Як повідомили в Міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС, небезпечну знахідку виявили у полі під час обробки сільськогосподарських угідь.

«Земля Харківщини й досі зберігає відголоски Другої світової війни. Прибувши на місце події та обстеживши додаткову територію, сапери вилучили ще 15 одиниць артилерійських снарядів», – йдеться у повідомленні.

Вибухонебезпечні предмети перевезли на підривний майданчик. Там їх знищили шляхом контрольованого підриву.

Сапери зазначають, застарілі боєприпаси, також становлять пряму загрозу життю та здоров’ю.

Тож нагадали про дотримання правил безпеки при виявленні підозрілих чи вибухонебезпечних предметів: жителів просять не підходити до підозрілих предметів, не торкатися їх одразу телефонувати за номерами «101» чи «102».

Нагадаємо, раніше на Харківщині виявили тубус із нерозірваними некерованими авіаційними ракетами, інформували в ГУ ДСНС в Харківській області. Його виявили місцеві у полі. Сапери завантажили небезпечний предмет на піротехнічний автомобіль і транспортували його на спеціальний майданчик для знищення.