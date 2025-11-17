Шість ударів по Харкову за тиждень, били тільки БпЛА: дані Терехова
Минулого тижня ворог здійснив шість ударів по Харкову. Це були БпЛА різного типу, повідомив мер Ігор Терехов.
За його даними, окупанти випустили на місто три «шахеди», одну «Герберу» (яка не здетонувала) та дві «молнии».
Внаслідок обстрілів постраждали семеро людей – всі відбулися переляком, без госпіталізації та серйозних травм, додав міський голова.
«Ситуаційний центр зафіксував наслідки обстрілів у Холодногірському районі, а також падіння безпілотника без детонації на дорогу в Салтівському районі», – уточнив Терехов.
Зокрема, минулої середи ворог атакував «шахедами» приватний будинок та автотранспортне підприємство, яке займалося вантажними перевезеннями. Внаслідок вибуху пошкоджені вікна в багатоповерхівках навколо.
«Вчора перше влучання прийшлося по порожньому дитячому майданчику, внаслідок чого в кількох багатоквартирних будинках вибило вікна й пошкодило покрівлю. Минулося без жертв. Друге – по складському приміщенню цивільного підприємства, яке виготовляє корми для тварин», – розповів мер.
Загальна тривалість повітряних тривог у Харкові склала 56 годин – це на 61% менше, ніж по області.
