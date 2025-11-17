У прокуратурі показали обстріляну Балаклію з висоти (відео з коптера)

Відео, на якому видно наслідки ранкового обстрілу Балаклії, опублікували у Харківській облпрокуратурі.

Тим часом начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих в результаті обстрілів зросла.

“По допомогу медків звернулися ще четверо людей: 71-річний, 33-річний і 34-річний чоловіки та 39-річна жінка. У них – вибухові поранення. Літнього чоловіка госпіталізували, решта троє продовжать лікування амбулаторно“, – уточнив Синєгубов.

Нагадаємо, під ранок 17 листопада росіяни обстріляли ракетами Балаклію. Внаслідок атаки пошкоджені багатоквартирні будинки та авто. На місце виїхали екстрені служби. Незабаром начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов уточнив, що відомо про трьох загиблих. Також є інформація про десяток поранених. Серед постраждалих – діти 2011, 2007 та 2010 року народження. Дев’ятьох постраждалих госпіталізували, одна людина отримує медичну допомогу амбулаторно. Усім надається необхідне лікування, уточнив начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов. Пізніше в облуправлінні ДСНС поінформували, що підтверджена інформація про трьох загиблих та 13 поранених. Тим часом в Ізюмській МВА повідомили, що практично вся громада залишилася без світла через обстріли. Внаслідок атаки на всій території громади відсутнє електропостачання, окрім населених пунктів Левківського старостату. Фахівці проводять відновлювальні роботи, проте точний час подачі електроенергії наразі не відомий, уточнили в повідомленні.