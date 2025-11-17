Троє загиблих, є поранені діти – росіяни обстріляли Балаклію
За попередньою інформацією, росіяни били по Балаклії ракетами.
Під ранок начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що Балаклія потрапила під ворожий удар. Внаслідок атаки пошкоджені багатоквартирні будинки та авто. На місце виїхали екстрені служби.
Незабаром начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов уточнив, що відомо про трьох загиблих. Також є інформація про десяток поранених. Серед постраждалих – діти.
“Діти 2011, 2007 та 2010 року народження. Девʼять постраждалих госпіталізовані, одна людина отримує медичну допомогу амбулаторно. Усім надається необхідне лікування“, – написав Карабанов.
Зазначимо, що тривога пролунала в Ізюмському районі о 01:56. Після чого у Повітряних силах ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістики з Курської області.
Читайте також: Небезпечно буде на дорогах Харкова та області 16 – 17 листопада
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна; Теги: Балаклія, обстріл, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Троє загиблих, є поранені діти – росіяни обстріляли Балаклію», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 17 Листопада 2025 в 07:17;