Троє загиблих, є поранені діти – росіяни обстріляли Балаклію

За попередньою інформацією, росіяни били по Балаклії ракетами.

Під ранок начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що Балаклія потрапила під ворожий удар. Внаслідок атаки пошкоджені багатоквартирні будинки та авто. На місце виїхали екстрені служби.

Незабаром начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов уточнив, що відомо про трьох загиблих. Також є інформація про десяток поранених. Серед постраждалих – діти.

“Діти 2011, 2007 та 2010 року народження. Девʼять постраждалих госпіталізовані, одна людина отримує медичну допомогу амбулаторно. Усім надається необхідне лікування“, – написав Карабанов.

Зазначимо, що тривога пролунала в Ізюмському районі о 01:56. Після чого у Повітряних силах ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістики з Курської області.