Небезпечно буде на дорогах Харкова й області 16 – 17 листопада

Про небезпечні метеорологічні явища 16 та 17 листопада повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

«В найближчу годину з утриманням вночі та вранці 17 листопада по місту та області очікується туман, видимість 200 – 500 м. Водії та пішоходи, будьте уважними та обережними», – йдеться в офіційному повідомленні синоптиків.

Нагадаємо, раніше Харківський регіональний центр із гідрометеорології повідомив, що вночі 17 листопада можливий невеликий дощ у регіоні. Але день пройде без істотних опадів. Загалом на завтра прогнозують хмарну погоду. 🌥