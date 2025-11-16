Опасно будет на дорогах Харькова и области 16 – 17 ноября

Об опасных метеорологических явлениях 16 и 17 ноября сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

«В ближайшее время с содержанием ночью и утром 17 ноября по городу и области ожидается туман, видимость 200 — 500 м. Водители и пешеходы, будьте внимательны и осторожны», — говорится в официальном сообщении синоптиков.

Напомним, ранее Харьковский региональный центр по гидрометеорологии сообщил, что ночью 17 ноября возможен небольшой дождь в регионе. Но день ожидают без существенных осадков. В целом, на завтра прогнозируют облачную погоду.🌥