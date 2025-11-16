Live

Ночью – дождь, днем ​​до +13. Прогноз погоды на 17 ноября в Харькове и области

Погода 19:27   16.11.2025
Оксана Якушко
Ночью – дождь, днем ​​до +13. Прогноз погоды на 17 ноября в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 17 ноября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночью возможен небольшой дождь, день ожидают без существенных осадков. В целом, прогнозируют облачную погоду.🌥

Ветер будет южный, 9 – 14 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 2 до 7° тепла, днем ​​от 8 до 13° тепла.

 

В Харькове ночью ожидают небольшой дождь, день пройдет без существенных осадков.

Ветер прогнозируют южный, 9 – 14 м/с.

Температура воздуха ночью будет 4 – 6° тепла, днем ​​прогреется до 11 – 13° тепла.

Автор: Оксана Якушко
