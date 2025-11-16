Ночью – дождь, днем до +13. Прогноз погоды на 17 ноября в Харькове и области
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на завтра, 17 ноября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
В Харьковской области ночью возможен небольшой дождь, день ожидают без существенных осадков. В целом, прогнозируют облачную погоду.🌥
Ветер будет южный, 9 – 14 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 2 до 7° тепла, днем от 8 до 13° тепла.
В Харькове ночью ожидают небольшой дождь, день пройдет без существенных осадков.
Ветер прогнозируют южный, 9 – 14 м/с.
Температура воздуха ночью будет 4 – 6° тепла, днем прогреется до 11 – 13° тепла.
