Live

Вночі – дощ, вдень до +13. Прогноз погоди на 17 листопада у Харкові й області

Погода 19:27   16.11.2025
Оксана Якушко
Вночі – дощ, вдень до +13. Прогноз погоди на 17 листопада у Харкові й області

Прогноз погоди на завтра, 17 листопада, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області вночі можливий невеликий дощ🌧, день очікують без істотних опадів🌤. Загалом прогнозують хмарну погоду.🌥

Вітер буде південний,  9 – 14 м/с.

Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 2 до 7° тепла, вдень від 8 до 13° тепла.

 

У Харкові вночі очікують невеликий дощ🌧, день пройде без істотних опадів🌤.

Вітер прогнозують південний, 9 – 14 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 4 – 6° тепла, вдень прогріється до 11 – 13° тепла.

Читайте також: Російський БпЛА вдарив по Харкову – Терехов розповів, куди (оновлюється)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Вночі – дощ, вдень до +13. Прогноз погоди на 17 листопада у Харкові й області
Вночі – дощ, вдень до +13. Прогноз погоди на 17 листопада у Харкові й області
16.11.2025, 19:27
Російський БпЛА вдарив по Харкову – Терехов розповів, куди (оновлюється)
Російський БпЛА вдарив по Харкову – Терехов розповів, куди (оновлюється)
16.11.2025, 14:56
Поранений чоловік внаслідок подвійної атаки на село Харківської області
Поранений чоловік внаслідок подвійної атаки на село Харківської області
16.11.2025, 17:06
Де наразі тривають бої на Харківщині – Генштаб ЗСУ
Де наразі тривають бої на Харківщині – Генштаб ЗСУ
16.11.2025, 17:48
Харків показує вольфрамовий середній палець у бік РФ – Чичваркін (відео)
Харків показує вольфрамовий середній палець у бік РФ – Чичваркін (відео)
16.11.2025, 13:56
Новини Харкова – головне за 16 листопада: що на фронті, удар БпЛА по місту
Новини Харкова – головне за 16 листопада: що на фронті, удар БпЛА по місту
16.11.2025, 17:51

Новини за темою:

07.11.2025
Погана видимість на дорогах. Прогноз погоди на 8 листопада у Харкові й області
06.11.2025
Вночі та вранці туман. Прогноз погоди на 7 листопада у Харкові й області
05.11.2025
Погана видимість на дорогах. Прогноз погоди на 6 листопада у Харкові й області
04.11.2025
Вночі та вранці туман. Прогноз погоди на 5 листопада у Харкові й області
03.11.2025
Туман вранці. Прогноз погоди на 4 листопада у Харкові й області


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Вночі – дощ, вдень до +13. Прогноз погоди на 17 листопада у Харкові й області», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2025 в 19:27;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 17 листопада, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".