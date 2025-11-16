Вночі – дощ, вдень до +13. Прогноз погоди на 17 листопада у Харкові й області

Прогноз погоди на завтра, 17 листопада, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області вночі можливий невеликий дощ🌧, день очікують без істотних опадів🌤. Загалом прогнозують хмарну погоду.🌥

Вітер буде південний, 9 – 14 м/с.

Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 2 до 7° тепла, вдень від 8 до 13° тепла.

У Харкові вночі очікують невеликий дощ🌧, день пройде без істотних опадів🌤.

Вітер прогнозують південний, 9 – 14 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 4 – 6° тепла, вдень прогріється до 11 – 13° тепла.