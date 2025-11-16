Вночі – дощ, вдень до +13. Прогноз погоди на 17 листопада у Харкові й області
Прогноз погоди на завтра, 17 листопада, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
У Харківській області вночі можливий невеликий дощ🌧, день очікують без істотних опадів🌤. Загалом прогнозують хмарну погоду.🌥
Вітер буде південний, 9 – 14 м/с.
Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 2 до 7° тепла, вдень від 8 до 13° тепла.
У Харкові вночі очікують невеликий дощ🌧, день пройде без істотних опадів🌤.
Вітер прогнозують південний, 9 – 14 м/с.
Температура повітря вночі становитиме 4 – 6° тепла, вдень прогріється до 11 – 13° тепла.
Читайте також: Російський БпЛА вдарив по Харкову – Терехов розповів, куди (оновлюється)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Погода, Харків; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Вночі – дощ, вдень до +13. Прогноз погоди на 17 листопада у Харкові й області», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2025 в 19:27;