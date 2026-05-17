Сьогодні 17 травня 2026: який день в історії

Сьогодні в Україні – День пам’яті жертв політичних репресій. У цей день 17 травня 1536 року в Англії стратили Джорджа Болейна – рідного брата королеви та ще чотирьох чоловіків, їх усіх оголосили коханцями Анни Болейн. У 1792 році на Волл-Стріт розпочали створення Нью-Йоркської фондової біржі. У 1865 році заснували Міжнародний союз електрозв’язку. У 1918-му повстав Чехословацький корпус, з чого почалася масштабна Громадянська війна в Росії. У 1942-му почався наступ військ нацистської Німеччини під Харковом, відомий як операція “Фредерікус”. У 1970-му Тур Хеєрдал вирушив папірусним човном “Ра-2” через Атлантичний океан. У 1990-му Всесвітня організація охорони здоров’я виключила гомосексуальність зі списку психічних захворювань.

Свята та пам’ятні дати 17 травня

17 травня в Україні – День пам’яті жертв політичних репресій (відзначають у третю неділю травня).

У світі – Всесвітній день телекомунікацій та інформаційного суспільства.

Третя неділя травня у світі – це День пам’яті тих, хто помер від СНІДу.

Також сьогодні: День пульмонолога, Всесвітній день боротьби з артеріальною гіпертонією, Міжнародний день телефону довіри для дітей, Всесвітній день обізнаності про нейрофіброматоз, Міжнародний день проти гомофобії, День волоського горіха, День народження Інтернету, Всесвітній день випічки (відзначають у третю неділю травня).

17 травня в історії

17 травня 1536 року в Англії стратили Джорджа Болейна – рідного брата королеви Анни, а також чотирьох чоловіків, яких звинуватили x державній зраді. Держзрадою суд визнав те, що всі вони (включно з братом) нібито були коханцями Анни. Перелюб з королевою вважався загрозою престолонаступництву. Таким чином чоловік Анни Болейн – король Генріх VIII знайшов спосіб позбутися дружини. Саму королеву також стратили – за два дні після брата. Насправді більшість дослідників упевнені: жодного інцесту та численних зрад з її боку не було. Просто король Генріх, який одружився з Болейн після важкого та тривалого розлучення з Катериною Арагонською, вирішив не йти тим самим шляхом вдруге, а вбити другу дружину. До цього моменту він уже мав нову фаворитку – одну з фрейлін Анни Джейн Сеймур. Король поспішав, бо хотів мати спадкоємця. Від першої дружини за понад 20 років шлюбу у нього була тільки одна дочка, яка вижила – Марія. Решта дітей народжувалися мертвими чи вмирали немовлятами. Анна Болейн також не змогла ощасливити чоловіка: народила лише дочку Єлизавету (котра стала одним із найуспішніших монархів Англії). Другу дитину, сина, королева не змогла виносити – у неї стався викидень. І то був вирок. Після втрати дружиною омріяного спадкоємця король почав розмови про те, що його змусили до шлюбу проти волі – шляхом чаклунства. А його оточення, невдоволене значним впливом Анни та її сім’ї на державну політику, скористалося моментом.

“Історик Ерік Айвз вважає, що падіння та страта Анни Болейн були сплановані її колишнім союзником Томасом Кромвелем. Він раніше підтримував Анну, поділяючи її реформістські погляди, проте все частіше відчував загрозу своїй владі, що виходила від неї… Згідно з замітками посла Священної Римської імперії Есташа Шапюї та його листами до Карла V, Кромвель також шукав привід для повалення Анни, оскільки та сперечалася з ним через розподіл конфіскованих доходів церкви. На її думку, доходи необхідно було вкласти у благодійність та розвиток освіти, і до того ж вона підтримувала союз із Францією, тоді як Кромвель наполягав на збереженні грошей у скарбниці, з присвоєнням певної частки собі, та на союзі з Карлом V”, – пише англомовна Вікіпедія.

Утім, низка істориків не підтримують версію щодо вирішальної ролі Кромвеля у падінні Анни Болейн. Хай там як, разом із королевою втратили голови люди, які, очевидно, стали просто розмінними монетами в інтригах двору. Окрім Джорджа Болейна, це були друзі королеви Генрі Норріс, Вільям Бреретон, Френсіс Вестон та Марк Смітон.

17 травня 1792 року на Волл-Стріт у Нью-Йорку 24 брокери підписали так званий “Платановий пакт” – угоду, яка започаткувала Нью-Йоркську фондову біржу. Докладніше.

17 травня 1865 року заснували Міжнародну телеграфну спілку, яка згодом перетворилася на Міжнародну спілку електрозв’язку (МСЕ або англійською ITU). Тому цього дня відзначають Всесвітній день телекомунікацій та інформаційного суспільства. Докладніше.

17 травня 1918 року на шляху на Далекий Схід повстав Чехословацький корпус, що дало початок повномасштабній Громадянській війні в Росії. Докладніше.

17 травня 1942 року почався наступ німецьких військ під Харковом, відомий як операція “Фредерікус”. Докладніше.

17 травня 1970 року норвезький мандрівник-дослідник Тур Хеєрдал вирушив папірусним човном “Ра-2” з Марокко в плавання через Атлантичний океан. Докладніше.

17 травня 1990 року Всесвітня організація охорони здоров’я виключила гомосексуальність зі списку психічних захворювань. Докладніше.

17 травня 2006 року у світі вперше відзначили Міжнародний день інформаційного суспільства. Докладніше.

Церковне свято 17 травня

17 травня вшановують пам’ять апостола Андроника та святої Юнії. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо день прохолодний і дощовий – таким же буде й літо.

Якщо погода гарна й суха, то буде рання осінь.

Що не можна робити 17 травня

Не можна пити алкоголь.

Не можна лихословити й пліткувати.

Не слід іти до лісу – там прокидаються змії та можуть вкусити.