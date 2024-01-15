Сьогодні 15 січня: яке свято та день в історії

15 січня 1559 року коронували одного з найвідоміших монархів Англії – королеву Єлизавету І. У 1919-му в Берліні вбили засновників німецької Компартії Карла Лібкнехта та Розу Люксембург. У 1941-му у Львові розпочався “Процес 59-ти” – радянські окупанти судили членів ОУН. У 1943-му в США відкрили будівлю Пентагону. У 2001-му розпочала роботу “Вікіпедія”. У 2009-му американські пілоти врятували пасажирів, посадивши літак на воду річки Гудзон посеред Нью-Йорка.

Свята та пам’ятні дати 15 січня

15 січня – День народження “Вікіпедії”.

Також відзначають: День головного убору, День Мартіна Лютера Кінга, День соку фреш, День бублика, День полуничного морозива.

15 січня в історії

15 січня 1559 року відбулася коронація останнього англійського монарха з династії Тюдорів – королеви Єлизавети I.

Історія її сходження на престол є однією з найнеймовірніших в історії Великої Британії. Мало того, що вона була жінкою, вона не була старшою з дітей батька Генріха VIII. Той стратив матір Єлизавети Анну Болейн, а дочку протягом життя тривалий період визнавав незаконно народженою. Після смерті Генріха VIII на престол зійшов брат Єлизавети – син Генріха від третього шлюбу Едуард VI. Хворобливий хлопчик помер у 14 років, проте за життя встиг ухвалити рішення про позбавлення сестри спадщини. Він підписав “Закон про спадкування”, призначивши наступною королевою правнучку Генріха VII Джейн Грей. Своїх старших сестер принцес Марію та Єлизавету Едуард із претендентів на престол виключив. Цим він порушив волю батька Генріха VIII. Англійське суспільство не підтримало таке рішення молодого короля. Дочка Генріха VIII Марія зібрала армію, отримала велику підтримку в Англії та захопила Лондон. Джейн Грей та її прихильників Марія I наказала стратити.

За правління Марії (яка увійшла в історію як “Кривава Мері”) Єлизавета провела в ув’язненні близько року. Проте англійський парламент саме її визнав спадкоємицею в разі смерті сестри. Марія правила лише п’ять років і померла від раку. Після цього 25-річна Єлизавета І зійшла на престол. Ця королева правила Англією 45 років. Саме в її часи країна стала провідною морською державою світу, була розгромлена Іспанська Армада, створена Британська Ост-Індійська компанія, а пірати стали приносити надзвичайні доходи державі та відкривати для неї нові землі. Єлизавета так ніколи й не вийшла заміж. Є версії, що вона знала про своє безпліддя, тому, оскільки народити спадкоємця шансів не було, не бачила сенсу в заміжжі. Вона стала останнім представником династії Тюдорів на королівському престолі Англії. А своїм спадкоємцем призначила сина споконвічної суперниці Марії Стюарт Якова – короля Шотландії. Зійшовши на престол після смерті Єлизавети I, той об’єднав престоли Англії та Шотландії.

15 січня 1776 року у Львові вийшов перший екземпляр першого популярного на території України періодичного видання – “Gazette de Leopol”.

Хоча газета позиціонувалась як щотижнева, виходила не регулярно. За 1776-й опублікували 52 номери по чотири сторінки в кожному. Газета була класичним ЗМІ – вона не містила політичної чи іншої пропаганди, надаючи виключно інформаційні повідомлення про події – не лише у Львові, а й у всіх відомих містах Європи.

15 січня 1919 року стратили ініціаторів збройного комуністичного повстання в Берліні, засновників німецької Компартії Карла Лібкнехта та Розу Люксембург.

І Люксембург, і Лібкнехт протягом життя були послідовними прихильниками лівих поглядів, що згодом радикалізувалися. Спочатку входили до соціал-демократичної партії Німеччини, але у складі партії очолили ліворадикальну опозицію. Виступали проти Першої світової війни, вважаючи її загарбницькою та “імперіалістичною”. Неодноразово заарештовані за свої погляди та антиурядову агітацію (Лібкнехта у тому числі визнавали винним у державній зраді). З початком Листопадової революції у Німеччині намагалися домогтися її розгортання на зразок Жовтневого перевороту у Росії: роззброєння військ, передачі промисловості народу, проголошення у Німеччині влади рад тощо. На рубежі 1918-1919 років Лібкнехт та Люксембург стали засновниками Комуністичної партії Німеччини та увійшли до її керівництва. Соціал-демократичний уряд, що прийшов до влади в Німеччині після зречення престолу кайзера Вільгельма, зрозуміло, бачило значні загрози в розгортанні революції “за російським зразком” – в першу чергу, передбачаючи в такому випадку початок громадянської війни. Тому в країні швидко організували процес формування Національних зборів та готували вибори до них (зрештою це призвело до створення Веймарської республіки).

5 січня 1919 року в Німеччині почалося так зване Січневе повстання (або Повстання спартакістів). Формальним приводом для нього стало звільнення соціал-демократичним урядом керівника поліції Берліна Еміля Ейхгорна. Ейхгорн був представником ліворадикального крила соціал-демократичної партії. Під час подій Листопадової революції він на чолі повсталих робітників і солдатів захопив штаб-квартиру поліції в Берліні, звільняв політв’язнів і мав авторитет саме в “прокомуністичному” середовищі. Після звільнення Ейхгорна розпочалася масова демонстрація. Близько 150 тисяч людей на вулицях вимагали відставки уряду. На початку цих подій керівництво нової Компартії Німеччини не планувало підтримувати повалення уряду. Адже партію тільки створили та її керівники добре розуміли, що не готові взяти владу. Однак події набирали обертів і без їхньої підтримки: натовп захоплював будівлі газет та друкарень, на вулицях розгорталося насильство. Тож можна було або очолити цю “спонтанну революцію”, або залишитися на узбіччі історії. Лібкнехт, а за ним і Люксембург обрали перший із двох варіантів. Вони підтримали повстання. Але успіху воно не досягло. Уряд соціал-демократів запровадив надзвичайний стан. І вже 11 січня до Берліна увійшли урядові війська, вони придушили повстання. 15 січня Лібкнехта та Люксембург заарештували. А далі – коротко допитали, побили та вивезли до берлінського парку Тіргартен, де застрелили пострілами в голову.

15 січня 1941 року у Львові розпочався політичний “Процес 59-ти”. Радянські окупанти, які захопили Західну Україну під час спільного з нацистами вторгнення до Польщі, судили молодих членів ОУН віком від 15 до 30 років. В основному це були студенти, а також гімназисти та випускники шкіл.

“Слідство тривало понад три місяці, протягом яких підсудні зазнавали тортур. Слідчі забороняли заарештованим спати, а допити проводили уночі. Звинувачували їх у членстві в ОУН, антирадянській та терористичній діяльності, шпигунстві на користь Німеччини. Оскільки НКВСівці вилучили літературу із закликами до боротьби за Українську Державу. Шпигунство полягало у переході радянсько-німецького кордону по націоналістичну літературу від Проводу ОУН. Провід перебував у Кракові (зона німецької окупації Польщі)”, – пояснюють в Українському інституті національної пам’яті.

Суд виніс рішення розстріляти 42 ОУНівців, з яких 11 дівчат, решту засудили до 10 років таборів. 20 засуджених розстріляли одразу після завершення процесу. Іншим засудженим до страти згодом переглянули вирок, змінивши на 10 років таборів.

15 січня 1943 року в США відкрили після будівництва будівлю Пентагону.

Пентагон, який отримав свою назву за форму – від грецького слова “п’ятикутник”, і зараз залишається найбільшою офісною спорудою у світі. Довжина кожної зі сторін будівлі – 281 м. Пентагон має 5 поверхів. Сумарна довжина його коридорів – 28 км, а кількість вікон – 7754. У будівлі Міністерства оборони США працюють близько 26 тисяч осіб.

15 січня 1992 року президія Верховної Ради України затвердила музичну редакцію Державного Гімну України – музику Михайла Вербицького.

15 січня 1992 року Ямайка та Австрія визнали незалежність України.

15 січня 1993 року в США вийшла в етер остання (2137-а) серія “Санта-Барбари”. В Україні глядачі її не побачили. Взагалі “мильну оперу”, яка зараз асоціюється з чимось нескінченним, у нашій країні показували лише частково – з 217-ї та 2040-ї серію.

15 січня 2001 року Джиммі Вейлз і Ларрі Сенгер запустили “Вікіпедію”. Найбільша енциклопедія в історії людства починалася з одного – англомовного – розділу. Зараз це сьомий за популярністю вебсайт у світі, що має 329 мовних розділів. Однак англійська версія залишається найбільшою. За даними 11 січня 2024 року в англійській “Вікіпедії” – 6 769 490 статей, що містять понад 4,3 мільярда слів. А, включаючи статті всіма мовами, загальна кількість сторінок у “Вікіпедії” складає 59 755 412.

15 січня 2009 року американський екіпаж “Airbus A320” здійснив справжнє авіаційне диво. Пілоти змогли врятувати від загибелі 146 пасажирів, посадивши літак із зупиненими двигунами на воду річки Гудзон посеред Нью-Йорка.

Церковне свято 15 січня

15 січня вшановують пам’ять преподобного Павла Фівейського та Йоана Кущника.

Преподобний Павло Фівейський народився в Єгипті. Залишившись сиротою, зазнав багато зла від родича, який хотів заволодіти спадком Павла. Під час гонінь на християн імператора Декія родич хотів віддати Павла до рук гонителів. Однак хлопець дізнався про це, покинув рідне місто і пішов у пустелю. Він оселився у печері біля підніжжя гори та прожив там 91 рік у молитвах. Харчувався фініками та хлібом, який приносив йому ворон, а одягався у пальмове листя. Незадовго до Павлової смерті правду про нього Бог відкрив Антонію Великому. Він знайшов печеру святого Павла та поспілкувався з ним. Згодом Павло помер під час молитви, стоячи навколішки. Перед тим святий наказав Антонію поховати його, що той і зробив. Преподобний Павло вважається отцем православного чернецтва.

Преподобний Йоан Кущник виріс у сім’ї багатих та знатних батьків у Константинополі. Він здобув гарну освіту та вирішив присвятити своє життя Богові. Для цього він попросив у батьків у подарунок Євангеліє, а потім залишив їх і таємно пішов до обителі “Неусипаючих”, де прийняв чернечий постриг. Через шість років його замучили думки про батьків, і він відпросився в ігумена монастиря побачитися з ними. У Константинополі Іоанн в одязі жебрака, ніким не впізнаний, оселився біля воріт батьківського дому. Батьки посилали йому їжу зі свого столу – заради Христа. Три роки він прожив так у курені (кущі). З ним завжди було Євангеліє, подароване батьками. Коли ж святому у видінні з’явився Бог і повідомив, що Іоанн через три дні буде взятий у Царство Небесне, то перед смертю святий зізнався батькам, хто він, показавши Євангеліє. Святий Йоан заповів батькам поховати його на місці, де стояв його кущ, і покласти в труну в тому лахмітті, яке він носив за життя. Помер святий віком не більше 25 років. А над місцем його поховання батьки звели храм.

Народні прикмети

Якщо день був ясний, а ввечері з’явилися хмари, то погода скоро зміниться.

Якщо горобці тихо сидять на деревах, буде снігопад.

Що не можна робити 15 січня

Не можна з’ясовувати стосунки.

Краще без великої потреби не виходити з дому.