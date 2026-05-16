Сьогодні 16 травня 2026: яке свято та день в історії

Сьогодні в Україні – День науки. 16 травня 1204 року коронували першого імператора щойно створеної Латинської імперії – Балдуїна IX Фландрського. У 1648-му переможно завершилася битва під Жовтими Водами. У 1817-му народився український історик Микола Костомаров. У 1920-му канонізували Жанну д’Арк. У 1929-му вперше вручили нагороди Американської кіноакадемії. У 1975-му перша жінка підкорила Еверест. У 1985-му вчені вперше заявили, що виявили Озонову діру над Південним полюсом. У 2004-му Руслана перемогла на Євробаченні. У 2022-му в Харкові відновили роботу громадського транспорту.

Свята та пам’ятні дати 16 травня

16 травня в Україні – День науки (його відзначають у третю суботу травня).

16 травня у світі – Міжнародний день мирного співіснування.

Третя субота травня – це Всесвітній день віскі, День ресторану (у травні), День свободи культури, Міжнародний день порід спадщини та Всесвітній день скандинавської ходьби.

Також сьогодні: День носіння фіолетового в знак миру, Міжнародний день світла, День любові до дерев, Міжнародний день поінформованості про целіакію, Всесвітній день біографа, Міжнародний день хлопчиків, День морської мавпи.

16 травня в історії

16 травня 1204 року коронували першого імператора щойно створеної Латинської імперії – Балдуїна Фландрського. Докладніше.

16 травня 1648 року переможно завершилася перша битва Хмельниччини – битва під Жовтими Водами. Ця перемога мала велике значення для подальшого успішного протистояння козацтва польській шляхті. Докладніше.

16 травня 1817 року народився український історик та письменник, а також громадський діяч Микола Костомаров. Докладніше.

16 травня 1920 року римська католицька церква канонізувала Жанну д’Арк. Докладніше.

16 травня 1929 року в США вперше вручали нагороди Американської кіноакадемії. Докладніше.

16 травня 1975 року японка Табе Дзюнко стала першою жінкою, яка підкорила Еверест. Докладніше.

16 травня 1985 року вчені вперше заявили, що виявили Озонову діру над Південним полюсом. Відповідна публікація вийшла в науковому журналі “Nature”. Її авторами були Джо Фарман, Браян Гардінер та Джонатан Шенклін із Британської антарктичної служби. Насправді “діра” не виглядає як суцільна порожнеча в небі над Антарктидою. Це зона, де рівень озону аномально низький. Озоновий шар захищає Землю від значної частини шкідливого ультрафіолетового випромінювання Сонця. Відповідно, зникнення озону загрожує всьому живому Землі – бути “спаленим”. Відкриття британців не було раптовим. Вчені ще з 1970-х активно попереджали про небезпеку речовин, які активно застосовувало людство. Йдеться про хлорфторвуглеці – хімічну сполуку, яка містилася, наприклад, у холодоагентах (фреонах) у холодильниках та кондиціонерах, а також аерозолях. Екологічні організації проводили кампанію за заборону застосування цих речовин. У США місцеве Агентство з охорони навколишнього середовища обмежило використання хлорфторвуглеців у виробництві аерозольних спреїв у 1978 році. Однак у світі відповідні рішення ухвалили суттєво пізніше. І стаття у журналі “Nature”, автори якої наочно продемонстрували, як зникає озоновий щит Землі, сприяла глобальному розумінню цієї проблеми.

“Міжнародна спільнота незвичайно швидко відреагувала, можливо, тому що, здавалося б, раптова поява “діри” в атмосфері зробила історію такою захопливою та легко зрозумілою. Протягом двох років, у пряму відповідь на статтю в Nature та подальші дослідження, 46 країн підписали Монреальський протокол, зобов’язавшись поступово відмовитися від речовин, які, як відомо, спричиняють руйнування озонового шару. Усі 197 членів Організації Об’єднаних Націй зрештою ратифікували договір”, – пише проєкт History.

Згодом колишній Генеральний секретар ООН Кофі Аннан називав Монреальський протокол “можливо найуспішнішою міжнародною угодою на сьогодні”.

16 травня 2004 року Руслана перемогла на Євробаченні – першою з українських учасників цього пісенного конкурсу.

16 травня 2022 року в Харкові відновили роботу громадського транспорту, котрий припинив перевозити пасажирів на початку повномасштабного вторгнення до РФ.

Церковне свято

16 травня християни вшановують пам’ять преподобного Феодора Освяченого. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо на водоймах з’явилися пелюстки латаття – заморозків уже не буде.

Якщо в цей день гримить грім, то врожай буде багатим.

Якщо сонце припікає – літо теж буде спекотним.

Що не можна робити 16 травня

Не варто в цей день ризикувати – у народі його вважали одним із найнещасливіших у році, тож треба бути максимально обережними.

Не можна лихословити, лаятися, відмовляти в допомозі, заздрити.