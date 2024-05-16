Сьогодні 16 травня: яке свято та день в історії

16 травня в Україні – День вишиванки. Цього дня у 1648 році переможно завершилася битва під Жовтими Водами. У 1817-му народився український історик Микола Костомаров. У 1920-му канонізували Жанну д’Арк. У 1929-му вперше вручили нагороди Американської кіноакадемії. У 1975-му перша жінка підкорила Еверест. У 2004-му Руслана перемогла на Євробаченні. У 2022-му в Харкові відновили роботу громадського транспорту.

Свята та пам’ятні дати 16 травня

16 травня в Україні – День вишиванки. Його відзначають у третій четвер травня.

У світі: Міжнародний день мирного співіснування.

Також відзначають: Міжнародний день світла, День любові до дерев, День біографа, День носіння фіолетового в знак миру, День морської мавпи.

16 травня в історії

16 травня 1648 року переможно завершилася перша битва Хмельниччини – битва під Жовтими Водами. Ця перемога мала велике значення для подальшого успішного протистояння козацтва польській шляхті. Детальніше.

16 травня 1817 року народився український історик та письменник, а також громадський діяч Микола Костомаров. Детальніше.

16 травня 1920 року римська католицька церква канонізувала Жанну д’Арк. Детальніше.

16 травня 1929 року в США вперше вручали нагороди Американської кіноакадемії. Детальніше.

16 травня 1975 року японка Табе Дзюнко стала першою жінкою, яка підкорила Еверест. Детальніше.

16 травня 2004 року Руслана перемогла на Євробаченні – першою з українських учасників цього пісенного конкурсу.

16 травня 2022 року в Харкові відновили роботу громадського транспорту, котрий припинив перевозити пасажирів на початку повномасштабного вторгнення до РФ.

Церковне свято

16 травня християни вшановують пам’ять преподобного Феодора Освяченого. “Освяченим” його називають тому, що його першого в обителі висвятили у священники. Феодор походив із багатої та знатної християнської родини Єгипту. Ще юнаком виявив бажання стати ченцем – у 14 років він таємно пішов із дому та оселився в одному з монастирів. Прийшов в обитель до Пахомія Великого і швидко досяг успіху в чернечих подвигах. Святий Пахомій призначив преподобного Феодора будівельником Тавениської обителі, а сам пішов у відокремлений монастир. Феодор продовжував дбати про свого наставника і доглядав Пахомія в передсмертній хворобі. Після смерті преподобного святий Феодор керував Тавениським монастирем, а пізніше став на чолі всіх обителей Фіваїдів. Прославився святістю життя та даром чудотворства. Помер у глибокій старості, у 368 році.

Народні прикмети

Якщо на водоймах з’явилися пелюстки латаття – заморозків уже не буде.

Якщо в цей день гримить грім, то врожай буде багатим.

Якщо сонце припікає – літо теж буде спекотним.

Що не можна робити 16 травня

Не варто в цей день ризикувати – у народі його вважали одним із найнещасливіших у році, тож треба бути максимально обережними.

Не можна лихословити, лаятися, відмовляти в допомозі, заздрити.