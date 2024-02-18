Сьогодні 18 лютого: яке свято та день в історії

18 лютого 1386 року польська королева Ядвіга вийшла заміж за Великого князя Литовського Ягайла. У 1516-му народилася знаменита “Кривава Мері” – королева Англії Марія I Тюдор. У 1930-му відкрили Плутон. У 1943-му Геббельс виголосив свою знамениту промову про “тотальну війну”. У 1954-му письменник-фантаст Рональд Хаббард заснував Церкву саєнтології. У 2014-му розпочався штурм силовиками Майдану та перші масові жертви серед учасників Революції Гідності.

Свята та пам’ятні дати 18 лютого

18 лютого у світі – День Плутона.

18 лютого в історії

18 лютого 1386 року польська королева Ядвіга (юридично – король, адже вона була монархом, а не дружиною короля) вийшла заміж за Великого князя Литовського Ягайла. Детальніше.

18 лютого 1516 року народилася майбутня королева Англії Марія I Тюдор, яка увійде в історію як “Кривава Мері”.

Вона була старшою дочкою короля Генріха VIII – від першого з шести шлюбів. Марія була довгоочікуваною дитиною, адже до неї всі діти короля Генріха та Катерини Арагонської вмирали або в утробі, або одразу після народження. Здорова дитина була великим щастям для короля та королеви. Але було одне АЛЕ. Це була дівчинка. Король Генріх прагнув мати спадкоємця – сина. Ця ідея стала для нього нав’язливою та багато в чому спричинила подальші нескінченні шлюби, розлучення, страти дружин і навіть розрив з Римом і створення в процесі Англіканської церкви. Бурхливе особисте життя батька та спровоковані ним “шарахання” в політиці дуже негативно вплинули на долю та характер Марії. Її з самого дитинства обіцяли за дружину спочатку синові французького короля Франциска I, потім – імператору Священної Римської імперії Карлу V, згодом – самому Франциску I або одному з його синів. Зрештою вийти заміж вона змогла лише після смерті свого батька – вже у 38 років, за сина одного зі своїх колишніх наречених Карла V – Філіпа, який був молодший за дружину на 20 років.

Так само регулярно Марії доводилося переживати то визнання незаконнонародженою (після розлучення Генріха з її матір’ю), то наближення до двору “за часів другої мачухи” – Джейн Сеймур. Дочка насилу будувала стосунки з кожною новою дружиною свого батька. Не легше стало й після смерті Генріха. Син короля Едуард, який народився в третьому шлюбі, зійшов на престол дев’ятирічним. Хворобливий хлопчик повністю залежав від своїх регентів, які підмовили його прийняти закон про спадщину, яким права на спадкування престолу Едуард позбавив і Марію, і ще одну дочку Генріха – майбутню королеву Єлизавету I. Після смерті Едуарда, за його волею, королевою стала Джейн Грей. Однак вона пробула на троні лише дев’ять днів. За підтримки англійської аристократії та війська корона дісталася Марії.

І вона розпочала своє царювання так, як і продовжувала всі роки, отримавши в результаті прізвисько “кривава”. Марія наказала стратити Джейн Грей, її чоловіка, батька та свекра. А далі продовжила свою “вбивчу політику”, спрямувавши її проти протестантів. Марія не прийняла віри свого батька – англіканства, а залишилася католичкою, як покійна мати Катерина Арагонська. Тому почала розвертати назад релігійну політику держави – тими засобами, які вважала найбільш ефективними. Тож із 1555 року в Англії запалали багаття. На них зійшло щонайменше 300 осіб – лідери Реформації. Цілком ймовірно, що Марія знищила б набагато більше своїх реальних і уявних ворогів, якби її правлінню не поклала край “лихоманка” – вірусне захворювання, що стало найстрашнішою епідемією XVI століття. Вона почалася в Англії 1557 року. А в серпні 1558-го “злягла” й королева. Марія трималася до 28 жовтня. А потім зрозуміла, що не виживе. У заповіті вона своєю спадкоємицею призначила сестру Єлизавету. 8 листопада королева впала в забуття, а 17-го померла.

18 лютого 1930 року відкрили Плутон. На той момент його визнали дев’ятою планетою Сонячної системи. Детальніше.

18 лютого 1943 року головний пропагандист нацистської Німеччини Йозеф Геббельс у Берлінському палаці спорту виголосив найвідомішу зі своїх промов, якою ввів у обіг вираз “тотальна війна”. Детальніше.

18 лютого 1954 року Рональд Хаббард заснував у Лос-Анджелесі Церкву саєнтології.

У світі й до самого Хаббарда, і до його вчення досі дуже неоднозначне ставлення. У різних країнах церкву Хаббарда відносять то до сект, то до комерційних організацій. Наприклад, у Німеччині вона визначена як психокульт і секта, в Іспанії та Франції – релігійна секта, у Греції – тоталітарна організація (і заборонена), у Великій Британії – комерційна організація тощо.

Сам Хаббард – однозначно нетривіальна особистість. Перш ніж податись у проповідники, він був письменником-фантастом (і досить успішним), а також – голлівудським сценаристом. Хаббард – автор близько 600 науково-фантастичних, пригодницьких, філософсько-релігійних та психологічних творів. При тому, що він створив ціле вчення, в основу якого покладено ідею саморозвитку та раціонального мислення, сам Хаббард навіть не завершив виш – він провчився в університеті лише один рік, з 1930-го по 1931-й. При цьому продемонстрував надзвичайну працездатність як письменник – за свідченнями, писав близько 100 тисяч слів на місяць.

У 1930-ті, покинувши університет, він писав, у тому числі сценарії для Голлівуду (наприклад, до фільмів “Таємничий пілот”, “Пригоди дикого Білла Хікока”, серіал “Павук” тощо), а також численні романи та повісті. До справи, яка зробила його “історичною особистістю” Хаббард дістався в 1950-му. Тоді він опублікував книгу “Діанетика – сучасна наука про розум”. Вчені, звичайно, одразу затаврували цей твір як псевдонауковий, що не завадило “Діанетиці” стати бестселером. На цьому етапі Хаббард ще не замахувався на релігійне вчення. “Діанетика”, за задумом письменника-фантаста, мала стати новою психотерапією. Але поступово він удосконалив своє вчення, додав до нього ідею відокремлення духовної сутності людини від тіла та можливості жити в різних тілах і перетворив це на “саєнтологію”. Саме слово він вигадав у 1952 році. А потім почав засновувати релігійні організації. Першою з них стала Церква саєнтології, що відкрилася в Лос-Анджелесі 18 лютого 1954 року.

Поступово “сітка” церковних організацій ширилася. Хаббард особисто керував нею до 1966 року, а згодом передав ці функції та зосередився на “розробці саєнтологічних принципів”. Складнощі з кваліфікацією Церкви саєнтології у світі багато в чому пояснюються її незвичною організацією. Кожна окрема церква зареєстрована як юридична особа та більше схожа на бізнес-структуру – з радою директорів та менеджерами, які безпосередньо керують організацією. Над усіма цими “філіями” знаходиться надбудова, головна організація – Міжнародна церква саєнтології, яка відповідає за загальне духовне керівництво. Наразі ця структура діє у більш ніж 150 країнах світу. Сам її засновник Рональд Хаббард помер від інсульту 24 січня 1986 (за версією саєнтологів, він “усвідомлено перервав своє матеріальне існування, щоб продовжити духовні дослідження на іншій планеті, в іншій галактиці”, тому в кожній Церкві саєнтології обладнано особистий офіс Хаббарда “на випадок його повернення”).

18 лютого 1992 року Україна встановила дипломатичні відносини з Хорватією та Угандою.

18 лютого 2014 року розпочався штурм силовиками Майдану та перші масові жертви серед учасників Революції Гідності. Детальніше.

Церковне свято 18 лютого

18 лютого вшановують пам’ять святителя Льва, папи Римського Лев I Великий став папою Римським у вересні 440 року. Це був час боротьби з єрессю та лжевченнями. Папа Лев захищав православ’я проти єресі Євтихія та Діоскора, а також Несторія. Став автором послань до константинопольських царів Феодосія II та Маркіяна, якими добився скликання IV Вселенського Халкідонського собору. На соборі, де були присутні 630 єпископів, було оголошено послання Лева святому Флавіану, патріарху Константинопольському. У посланні папа виклав православне вчення про дві природи в Ісусі Христі. З цим вченням погодились усі єпископи. Євтихія та Діоскора відлучили від церкви. Також Леву приписують те, що він утримав ватажка гунів Аттілу від руйнування Риму. Папа Римський Лев дожив до глибокої старості. Помер у 461 році та похований у Римі.

Народні прикмети

Якщо 18 лютого – погожий день, то буде гарний врожай.

Якщо вже почалася повінь, то влітку буде гарний сінокіс.

Якщо на небі блідий місяць – буде сильний снігопад. Якщо ясний – холоднеча.

Що не можна робити 18 лютого

Не можна сумувати та перебувати в зневірі.

Не можна носити одяг темного кольору.