Поле пшениці спалили окупанти на Харківщині – що ще знищили за добу

Про те, куди били росіяни, а також про кількість постраждалих за добу, поінформував начальник ХОВА Олег Синєгубов у зведенні за 9 липня.

Четверо поранених та один загиблий – такі наслідки обстрілів росіян, пише Синєгубов.

“У м. Куп’янськ загинув 68-річний чоловік, постраждали 65-річна і 66-річна жінки; у с. Моначинівка Кіндрашівської громади постраждав 71-річний чоловік; у с. Григорівка Великобурлуцької громади постраждав 52-річний чоловік”, – уточнив начальник ХОВА.

По регіону прилетіло:

▪️8 некерованих авіаційних ракет;

▪️10 КАБ;

▪️4 БпЛА типу «Шахед»;

▪️10 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️2 fpv-дрони.

Крім того, у Куп’янському районі пошкоджений приватний будинок та багатоповерхівка, у Чугуївському – електромережі та будівля держпідприємства, в Ізюмському – росіяни знищили комбайн, близько 50 га. поля із пшеницею, у Берестинському районі під удар потрапив будинок.