Поле пшениці спалили окупанти на Харківщині – що ще знищили за добу
Про те, куди били росіяни, а також про кількість постраждалих за добу, поінформував начальник ХОВА Олег Синєгубов у зведенні за 9 липня.
Четверо поранених та один загиблий – такі наслідки обстрілів росіян, пише Синєгубов.
“У м. Куп’янськ загинув 68-річний чоловік, постраждали 65-річна і 66-річна жінки; у с. Моначинівка Кіндрашівської громади постраждав 71-річний чоловік; у с. Григорівка Великобурлуцької громади постраждав 52-річний чоловік”, – уточнив начальник ХОВА.
По регіону прилетіло:
▪️8 некерованих авіаційних ракет;
▪️10 КАБ;
▪️4 БпЛА типу «Шахед»;
▪️10 БпЛА типу «Герань-2»;
▪️2 fpv-дрони.
Крім того, у Куп’янському районі пошкоджений приватний будинок та багатоповерхівка, у Чугуївському – електромережі та будівля держпідприємства, в Ізюмському – росіяни знищили комбайн, близько 50 га. поля із пшеницею, у Берестинському районі під удар потрапив будинок.
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- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: прилет, сінєгубов, Харків, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2025 в 09:01;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, куди били росіяни, а також про кількість постраждалих за добу, поінформував начальник ХОВА Олег Синєгубов у зведенні за 9 липня.".