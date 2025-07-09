Поле пшеницы сожгли оккупанты на Харьковщине – что еще уничтожили за сутки

О том, куда били россияне, а также о количестве пострадавших за сутки проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов в сводке за 9 июля.

Четверо раненых и один погибший – такие последствия обстрелов россиян, пишет Синегубов.

«В г. Купянск погиб 68-летний мужчина, пострадали 65-летняя и 66-летняя женщины; в с. Моначиновка Кондрашовской громады пострадал 71-летний мужчина; в с. Григорьевка Великобурлукской громады пострадал 52-летний мужчина», – уточнил начальник ХОВА.

По региону прилетело:

▪️8 неуправляемых авиационных ракет;

▪️10 КАБ;

▪️4 БпЛА типа «Шахед»;

▪️10 БпЛА типа «Герань-2»;

▪️2 fpv-дрона.

Кроме того, в Купянском районе поврежден частный дом и многоэтажка, в Чугуевском – электросети и здание госпредприятия, в Изюмском – россияне уничтожили комбайн, около 50 га. поля с пшеницей, в Берестинском районе под удар попал дом.