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Поле пшеницы сожгли оккупанты на Харьковщине – что еще уничтожили за сутки

Украина 09:01   09.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Поле пшеницы сожгли оккупанты на Харьковщине – что еще уничтожили за сутки Фото: Олег Синегубов/Telegram

О том, куда били россияне, а также о количестве пострадавших за сутки проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов в сводке за 9 июля.

Четверо раненых и один погибший – такие последствия обстрелов россиян, пишет Синегубов.

«В г. Купянск погиб 68-летний мужчина, пострадали 65-летняя и 66-летняя женщины; в с. Моначиновка Кондрашовской громады пострадал 71-летний мужчина; в с. Григорьевка Великобурлукской громады пострадал 52-летний мужчина», – уточнил начальник ХОВА.

По региону прилетело:

▪️8 неуправляемых авиационных ракет;

▪️10 КАБ;

▪️4 БпЛА типа «Шахед»;

▪️10 БпЛА типа «Герань-2»;

▪️2 fpv-дрона.

Кроме того, в Купянском районе поврежден частный дом и многоэтажка, в Чугуевском – электросети и здание госпредприятия, в Изюмском – россияне уничтожили комбайн, около 50 га. поля с пшеницей, в Берестинском районе под удар попал дом.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 9 июля 2025 в 09:01;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, куда били россияне, а также о количестве пострадавших за сутки проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов в сводке за 9 июля.".