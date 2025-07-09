Поле пшеницы сожгли оккупанты на Харьковщине – что еще уничтожили за сутки
О том, куда били россияне, а также о количестве пострадавших за сутки проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов в сводке за 9 июля.
Четверо раненых и один погибший – такие последствия обстрелов россиян, пишет Синегубов.
«В г. Купянск погиб 68-летний мужчина, пострадали 65-летняя и 66-летняя женщины; в с. Моначиновка Кондрашовской громады пострадал 71-летний мужчина; в с. Григорьевка Великобурлукской громады пострадал 52-летний мужчина», – уточнил начальник ХОВА.
По региону прилетело:
▪️8 неуправляемых авиационных ракет;
▪️10 КАБ;
▪️4 БпЛА типа «Шахед»;
▪️10 БпЛА типа «Герань-2»;
▪️2 fpv-дрона.
Кроме того, в Купянском районе поврежден частный дом и многоэтажка, в Чугуевском – электросети и здание госпредприятия, в Изюмском – россияне уничтожили комбайн, около 50 га. поля с пшеницей, в Берестинском районе под удар попал дом.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: прилет, синегубов, Харьков, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 9 июля 2025 в 09:01;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, куда били россияне, а также о количестве пострадавших за сутки проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов в сводке за 9 июля.".