Live
  • Ср 09.07.2025
  • Харьков  +29°С
  • USD 41.85
  • EUR 49.06

По всей линии фронта было 183 боя – какая ситуация на Харьковщине

Украина 08:30   09.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
По всей линии фронта было 183 боя – какая ситуация на Харьковщине

О том, где россияне пытались прорвать оборону СОУ на Харьковщине, проинформировали в Генштабе ВСУ.

На севере области было 11 боев около Волчанска и Зеленого. На Купянском направлении ВСУ отбивали атаки врага около Загрызово, Степовой Новоселовки и Голубовки.

«Всего за минувшие сутки зафиксировано 183 боевых столкновения. Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением восьми ракет, а также 83 авиаудара, в том числе сбросил 139 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, произвел 5928 обстрелов, из них 122 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5928 дронов-камикадзе», – пишут в ГШ.

На сегодняшний день потери ВС РФ следующие:

Читайте также: РФ заявила об успехах в Волчанске и на Купянском направлении – информация ISW

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное за 9 июля: РФ сожгла поле пшеницы, есть погибший
Новости Харькова — главное за 9 июля: РФ сожгла поле пшеницы, есть погибший
09.07.2025, 09:08
Сегодня 9 июля: какой праздник и день в истории
Сегодня 9 июля: какой праздник и день в истории
09.07.2025, 06:00
Без света в субботу останутся жители двух районов Харькова: адреса
Без света в субботу останутся жители двух районов Харькова: адреса
07.07.2025, 15:48
Мать хотела остановить бус с сыном и упала на дороге: версия Харьковского ОТЦК
Мать хотела остановить бус с сыном и упала на дороге: версия Харьковского ОТЦК
08.07.2025, 18:42
Поле пшеницы сожгли оккупанты на Харьковщине – что еще уничтожили за сутки
Поле пшеницы сожгли оккупанты на Харьковщине – что еще уничтожили за сутки
09.07.2025, 09:01
РФ заявила об успехах в Волчанске и на Купянском направлении – информация ISW
РФ заявила об успехах в Волчанске и на Купянском направлении – информация ISW
09.07.2025, 07:30

Новости по теме:

07:30
РФ заявила об успехах в Волчанске и на Купянском направлении – информация ISW
11:55
Почти сотню военных ликвидировали ВСУ за сутки на севере области
08:35
За сутки ВСУ отбили 21 атаку россиян на Харьковщине – данные Генштаба
08:30
Генштаб заявил о 24 боях, которые были на севере от Харькова
08:20
В течение суток враг наступал в Харьковской области 14 раз – Генштаб

Вы читали новость: «По всей линии фронта было 183 боя – какая ситуация на Харьковщине»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 9 июля 2025 в 08:30;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, где россияне пытались прорвать оборону СОУ на Харьковщине, проинформировали в Генштабе ВСУ.".