По всей линии фронта было 183 боя – какая ситуация на Харьковщине
О том, где россияне пытались прорвать оборону СОУ на Харьковщине, проинформировали в Генштабе ВСУ.
На севере области было 11 боев около Волчанска и Зеленого. На Купянском направлении ВСУ отбивали атаки врага около Загрызово, Степовой Новоселовки и Голубовки.
«Всего за минувшие сутки зафиксировано 183 боевых столкновения. Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением восьми ракет, а также 83 авиаудара, в том числе сбросил 139 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, произвел 5928 обстрелов, из них 122 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5928 дронов-камикадзе», – пишут в ГШ.
На сегодняшний день потери ВС РФ следующие:
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, генштаб, фронт;
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- • Дата публикации материала: 9 июля 2025 в 08:30;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, где россияне пытались прорвать оборону СОУ на Харьковщине, проинформировали в Генштабе ВСУ.".