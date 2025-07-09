По всей линии фронта было 183 боя – какая ситуация на Харьковщине

О том, где россияне пытались прорвать оборону СОУ на Харьковщине, проинформировали в Генштабе ВСУ.

На севере области было 11 боев около Волчанска и Зеленого. На Купянском направлении ВСУ отбивали атаки врага около Загрызово, Степовой Новоселовки и Голубовки.

«Всего за минувшие сутки зафиксировано 183 боевых столкновения. Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением восьми ракет, а также 83 авиаудара, в том числе сбросил 139 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, произвел 5928 обстрелов, из них 122 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5928 дронов-камикадзе», – пишут в ГШ.

На сегодняшний день потери ВС РФ следующие: