По всій лінії фронту було 183 бої – яка ситуація на Харківщині
Про те, де росіяни намагалися прорвати оборону СОУ на Харківщині, проінформували у Генштабі ЗСУ.
На півночі області було 11 боїв біля Вовчанська та Зеленого. На Куп’янському напрямку ЗСУ відбивали атаки ворога біля Загризового, Степової Новоселівки та Голубівки.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 183 бойових зіткнення. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів із застосуванням восьми ракет, а також 83 авіаудари, зокрема скинув 139 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5928 обстрілів, з них 122 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5928 дронів-камікадзе”, – пишуть у ГШ.
На сьогодні втрати ЗС РФ такі:
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- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: бои, генштаб, фронт;
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, де росіяни намагалися прорвати оборону СОУ на Харківщині, проінформували у Генштабі ЗСУ.".