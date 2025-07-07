«Пряме влучання в житловий будинок»: мер з місця обстрілу розповів про удари
Про наслідки ранкового обстрілу Харкова розповів мер Ігор Терехов.
Він уточнив, що вранці 7 липня по Харкову вдарили чотири БпЛА типу “Шахед”. Два – по Шевченківському та два – по Слобідському району.
“Дуже постраждав житловий фонд, школа, дитячий садочок. Що стосується Слобідского району, то було влучання біля крамниці, вона теж постраждала. Зараз працюють наші комунальні служби”, – зазначив Терехов.
Також він розповів, що одна з обстріляних багатоповерхівок залишилася без комунікацій.
“Зараз, що стосується цієї багатоповерхівки, це девʼятиповерхівка. Хочу сказати, що відключені всі комунікації, в тому числі і газопостачання, відключено електропостачання до того, коли закінчиться тушіння пожежі. Хочу вкотре сказати, що це справжній тероризм проти України, проти населення міста Харкова і України в цілому. Бо понеділок, шоста ранка, коли люди збираються на роботу, хтось ще відпочиває, не прокинувся – і пряме влучання в житловий будинок”, – констатував мер.
Відео: ХМР
Нагадаємо, вранці 7 липня ворог випустив по Харкову безпілотники типу “Шахед”. Під ударом опинилися Слобідський та Шевченківський райони. В обох росіяни вдарили по багатоповерхівках, а також по цивільних будівлях. Відомо, що внаслідок обстрілу постраждали понад два десятки людей, серед них є й поранені діти.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: мэр, обстріл, прилет, терехов;
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про наслідки ранкового обстрілу Харкова розповів мер Ігор Терехов.".