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«Пряме влучання в житловий будинок»: мер з місця обстрілу розповів про удари

Події 07:47   07.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
«Пряме влучання в житловий будинок»: мер з місця обстрілу розповів про удари Скріншот

Про наслідки ранкового обстрілу Харкова розповів мер Ігор Терехов.

Він уточнив, що вранці 7 липня по Харкову вдарили чотири БпЛА типу “Шахед”. Два – по Шевченківському та два – по Слобідському району.

“Дуже постраждав житловий фонд, школа, дитячий садочок. Що стосується Слобідского району, то було влучання біля крамниці, вона теж постраждала. Зараз працюють наші комунальні служби”, – зазначив Терехов.

Також він розповів, що одна з обстріляних багатоповерхівок залишилася без комунікацій.

“Зараз, що стосується цієї багатоповерхівки, це девʼятиповерхівка. Хочу сказати, що відключені всі комунікації, в тому числі і газопостачання, відключено електропостачання до того, коли закінчиться тушіння пожежі. Хочу вкотре сказати, що це справжній тероризм проти України, проти населення міста Харкова і України в цілому. Бо понеділок, шоста ранка, коли люди збираються на роботу, хтось ще відпочиває, не прокинувся – і пряме влучання в житловий будинок”, – констатував мер.

Відео: ХМР

Нагадаємо, вранці 7 липня ворог випустив по Харкову безпілотники типу “Шахед”. Під ударом опинилися Слобідський та Шевченківський райони. В обох росіяни вдарили по багатоповерхівках, а також по цивільних будівлях. Відомо, що внаслідок обстрілу постраждали понад два десятки людей, серед них є й поранені діти.

Читайте також: Новини Харкова — головне за 7 липня: росіяни вдарили по місту БпЛА

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2025 в 07:47;

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