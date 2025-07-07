«Прямое попадание в жилой дом»: Терехов с места обстрела рассказал об ударах

О последствиях утреннего обстрела Харькова рассказал мэр Игорь Терехов.

Он уточнил, что утром 7 июля по Харькову ударили четыре БпЛА типа «Шахед». Два – по Шевченковскому и два – по Слободскому району.

«Очень пострадал жилищный фонд, школа, детский сад. Что касается Слободского района, то было попадание возле магазина, он тоже пострадал. В настоящее время работают наши коммунальные службы», – отметил Терехов.

Также он рассказал, что одна из обстрелянных многоэтажек осталась без коммуникаций.

«Сейчас, что касается этой многоэтажки, это девятиэтажка. Хочу сказать, что отключены все коммуникации, в том числе и газоснабжение, отключено электроснабжение до того момента, когда закончится тушение пожара. Знаете, я хочу сказать в который раз, что это настоящий терроризм против Украины, против населения города Харькова и Украины в целом. Потому что понедельник, шесть утра, когда люди собираются на работу, кто-то еще отдыхает, не проснулся – и прямое попадание в жилой дом», – констатировал мэр.

Видео: ХГС

Напомним, утром 7 июля враг выпустил по Харькову беспилотники типа «Шахед». Под ударом оказались Слободской и Шевченковский районы. В обоих россияне ударили по многоэтажкам, а также гражданским постройкам. Известно, что вследствие обстрела пострадали более двух десятков людей, среди них есть и раненые дети.