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«Прямое попадание в жилой дом»: Терехов с места обстрела рассказал об ударах

Происшествия 07:47   07.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
«Прямое попадание в жилой дом»: Терехов с места обстрела рассказал об ударах Скриншот

О последствиях утреннего обстрела Харькова рассказал мэр Игорь Терехов.

Он уточнил, что утром 7 июля по Харькову ударили четыре БпЛА типа «Шахед». Два – по Шевченковскому и два – по Слободскому району.

«Очень пострадал жилищный фонд, школа, детский сад. Что касается Слободского района, то было попадание возле магазина, он тоже пострадал. В настоящее время работают наши коммунальные службы», – отметил Терехов.

Также он рассказал, что одна из обстрелянных многоэтажек осталась без коммуникаций.

«Сейчас, что касается этой многоэтажки, это девятиэтажка. Хочу сказать, что отключены все коммуникации, в том числе и газоснабжение, отключено электроснабжение до того момента, когда закончится тушение пожара. Знаете, я хочу сказать в который раз, что это настоящий терроризм против Украины, против населения города Харькова и Украины в целом. Потому что понедельник, шесть утра, когда люди собираются на работу, кто-то еще отдыхает, не проснулся – и прямое попадание в жилой дом», – констатировал мэр.

Видео: ХГС

Напомним, утром 7 июля враг выпустил по Харькову беспилотники типа «Шахед». Под ударом оказались Слободской и Шевченковский районы. В обоих россияне ударили по многоэтажкам, а также гражданским постройкам. Известно, что вследствие обстрела пострадали более двух десятков людей, среди них есть и раненые дети.

Читайте также: Новости Харькова — главное за 7 июля: россияне ударили по городу БпЛА

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 7 июля 2025 в 07:47;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О последствиях утреннего обстрела Харькова рассказал мэр Игорь Терехов.".