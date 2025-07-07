«Прямое попадание в жилой дом»: Терехов с места обстрела рассказал об ударах
О последствиях утреннего обстрела Харькова рассказал мэр Игорь Терехов.
Он уточнил, что утром 7 июля по Харькову ударили четыре БпЛА типа «Шахед». Два – по Шевченковскому и два – по Слободскому району.
«Очень пострадал жилищный фонд, школа, детский сад. Что касается Слободского района, то было попадание возле магазина, он тоже пострадал. В настоящее время работают наши коммунальные службы», – отметил Терехов.
Также он рассказал, что одна из обстрелянных многоэтажек осталась без коммуникаций.
«Сейчас, что касается этой многоэтажки, это девятиэтажка. Хочу сказать, что отключены все коммуникации, в том числе и газоснабжение, отключено электроснабжение до того момента, когда закончится тушение пожара. Знаете, я хочу сказать в который раз, что это настоящий терроризм против Украины, против населения города Харькова и Украины в целом. Потому что понедельник, шесть утра, когда люди собираются на работу, кто-то еще отдыхает, не проснулся – и прямое попадание в жилой дом», – констатировал мэр.
Видео: ХГС
Напомним, утром 7 июля враг выпустил по Харькову беспилотники типа «Шахед». Под ударом оказались Слободской и Шевченковский районы. В обоих россияне ударили по многоэтажкам, а также гражданским постройкам. Известно, что вследствие обстрела пострадали более двух десятков людей, среди них есть и раненые дети.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: мэр, обстрел, прилет, терехов;
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- • Дата публикации материала: 7 июля 2025 в 07:47;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О последствиях утреннего обстрела Харькова рассказал мэр Игорь Терехов.".