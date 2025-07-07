Новости Харькова — главное за 7 июля: россияне ударили по городу БпЛА
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:18
Взрывы в Харькове – враг атаковал город БпЛА, есть пострадавшие
Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил: россияне выпустили по городу БпЛА типа «Шахед».
«Под ударом – предварительно – Шевченковский район города», – написал городской голова.
Терехов добавил: на Харьков продолжают лететь БпЛА и предупредил о возможных повторных ударах. Вскоре начальник ХОВА Олег Синегубов призвал жителей Харькова и области оставаться в укрытиях. Еще несколько взрывов прозвучало в Слободском районе. Там также есть «прилеты», уточнил Терехов. Тем временем в Шевченковском – оккупанты ударили по многоэтажке.
«В результате обстрела есть возгорание на 9 этаже», – проинформировал начальник ХОВА.
Предварительно, в результате обстрела дома есть пострадавшие, написал Терехов. Позже он отметил, что в Слободском районе удар также пришелся по многоэтажному дому. По данным Синегубова, в результате обстрела в Шевченковском районе пострадали четверо людей, двое из них – дети.
«Возник пожар на 8 этаже дома, ориентировочная площадь возгорания — 10 м²», – добавил начальник ХОВА.
Позже мэр сообщил, что в Слободском районе РФ ударила по району жилой постройки, а также по гражданскому объекту. Также известно о двух раненых. Тем временем начальник ХОВА отметил, что всем раненым уже оказывают медицинскую помощь.
«Повреждены гражданские объекты, здание детского сада. Общее количество пострадавших возросло до семи человек», – добавил Синегубов.
Число пострадавших возросло до 16, уточнил Синегубов. В Шевченковском районе – 11 пострадавших. В Слободском – 5.
«Всем оказывается высококвалифицированная медицинская помощь», – сообщил начальник ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 7 июля 2025 в 07:19;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".