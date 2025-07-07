Новости Харькова — главное за 7 июля: россияне ударили по городу БпЛА

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07:18

Взрывы в Харькове – враг атаковал город БпЛА, есть пострадавшие

Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил: россияне выпустили по городу БпЛА типа «Шахед».

«Под ударом – предварительно – Шевченковский район города», – написал городской голова.

Терехов добавил: на Харьков продолжают лететь БпЛА и предупредил о возможных повторных ударах. Вскоре начальник ХОВА Олег Синегубов призвал жителей Харькова и области оставаться в укрытиях. Еще несколько взрывов прозвучало в Слободском районе. Там также есть «прилеты», уточнил Терехов. Тем временем в Шевченковском – оккупанты ударили по многоэтажке.

«В результате обстрела есть возгорание на 9 этаже», – проинформировал начальник ХОВА.

Предварительно, в результате обстрела дома есть пострадавшие, написал Терехов. Позже он отметил, что в Слободском районе удар также пришелся по многоэтажному дому. По данным Синегубова, в результате обстрела в Шевченковском районе пострадали четверо людей, двое из них – дети.

«Возник пожар на 8 этаже дома, ориентировочная площадь возгорания — 10 м²», – добавил начальник ХОВА.

Позже мэр сообщил, что в Слободском районе РФ ударила по району жилой постройки, а также по гражданскому объекту. Также известно о двух раненых. Тем временем начальник ХОВА отметил, что всем раненым уже оказывают медицинскую помощь.

«Повреждены гражданские объекты, здание детского сада. Общее количество пострадавших возросло до семи человек», – добавил Синегубов.

Число пострадавших возросло до 16, уточнил Синегубов. В Шевченковском районе – 11 пострадавших. В Слободском – 5.

«Всем оказывается высококвалифицированная медицинская помощь», – сообщил начальник ХОВА.