Более 20 деревьев обрезали в Харькове за несколько дней – что случилось (фото)

Коммунальщикам в Харькове за последние несколько дней пришлось обрезать более 20 деревьев, чтобы обеспечить спасателям доступ к пострадавшим от обстрелов зданиям.

«Автовышки предприятия используют также для того, чтобы зашивать окна на верхних этажах», — отметили в СКП «Харьковзеленстрой».

Напомним, 19 июня в СКП «Харьковзеленстрой» сообщали, что в саду Шевченко коммунальщики срезали два сухих ясеня, которые могли представлять опасность для посетителей. Отмечалось, что за сутки их работники снесли девять аварийных деревьев и обрезали 22 большие ветви.

А в конце июня коммунальщики впервые пересадили большую липу с улицы Сумской. В мэрии объяснили, что из-за повышения температуры воздуха и влияния антропогенных факторов дерево стало усыхать. Поэтому липу решили пересадить в более комфортное место – в Лесопарк.