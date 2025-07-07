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Более 20 деревьев обрезали в Харькове за несколько дней – что случилось (фото)

Общество 13:45   07.07.2025
Виктория Яковенко
Более 20 деревьев обрезали в Харькове за несколько дней – что случилось (фото) Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

Коммунальщикам в Харькове за последние несколько дней пришлось обрезать более 20 деревьев, чтобы обеспечить спасателям доступ к пострадавшим от обстрелов зданиям.

«Автовышки предприятия используют также для того, чтобы зашивать окна на верхних этажах», — отметили в СКП «Харьковзеленстрой».

деревья срезают в Харькове
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
деревья срезают в Харькове
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
деревья срезают в Харькове
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

Напомним, 19 июня в СКП «Харьковзеленстрой» сообщали, что в саду Шевченко коммунальщики срезали два сухих ясеня, которые могли представлять опасность для посетителей. Отмечалось, что за сутки их работники снесли девять аварийных деревьев и обрезали 22 большие ветви.

А в конце июня коммунальщики впервые пересадили большую липу с улицы Сумской. В мэрии объяснили, что из-за повышения температуры воздуха и влияния антропогенных факторов дерево стало усыхать. Поэтому липу решили пересадить в более комфортное место – в Лесопарк.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 7 июля 2025 в 13:45;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коммунальщикам в Харькове за последние несколько дней пришлось обрезать более 20 деревьев, чтобы обеспечить спасателям доступ к пострадавшим от обстрелов зданиям.".