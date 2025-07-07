Более 20 деревьев обрезали в Харькове за несколько дней – что случилось (фото)
Коммунальщикам в Харькове за последние несколько дней пришлось обрезать более 20 деревьев, чтобы обеспечить спасателям доступ к пострадавшим от обстрелов зданиям.
«Автовышки предприятия используют также для того, чтобы зашивать окна на верхних этажах», — отметили в СКП «Харьковзеленстрой».
Напомним, 19 июня в СКП «Харьковзеленстрой» сообщали, что в саду Шевченко коммунальщики срезали два сухих ясеня, которые могли представлять опасность для посетителей. Отмечалось, что за сутки их работники снесли девять аварийных деревьев и обрезали 22 большие ветви.
А в конце июня коммунальщики впервые пересадили большую липу с улицы Сумской. В мэрии объяснили, что из-за повышения температуры воздуха и влияния антропогенных факторов дерево стало усыхать. Поэтому липу решили пересадить в более комфортное место – в Лесопарк.
Читайте также: Жара на Харьковщине: ограничение для грузовиков, прогноз синоптиков
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: деревья, новости Харькова, обстрелы, СКП "Харьковзеленстрой";
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Более 20 деревьев обрезали в Харькове за несколько дней – что случилось (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 7 июля 2025 в 13:45;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коммунальщикам в Харькове за последние несколько дней пришлось обрезать более 20 деревьев, чтобы обеспечить спасателям доступ к пострадавшим от обстрелов зданиям.".