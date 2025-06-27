Большую липу выкопали в центре Харькова – зачем (фото)

Сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» впервые пересадили большую липу с улицы Сумской, сообщили в пресс-службе горсовета.

«Из-за повышения температуры воздуха и влияния антропогенных факторов дерево начало засыхать – как и несколько других лип рядом», – рассказали в мэрии.

Поэтому липу решили пересадить в более комфортное место — Лесопарк, отметили в горсовете.

«Дерево выкопали с комом почвы, зафиксировали корневую систему и осторожно перевезли на новый участок», — добавили в мэрии.

Напомним, ранее о будущем лип и кленов в Харькове в интервью МГ «Объектив» рассказал биолог, преподаватель кафедры ботаники ХНПУ имени Сковороды Юрий Бенгус. На совещании с коммунальщиками, мэром Игорем Тереховым и ботаниками решили, что в озеленении города нужно использовать местные виды деревьев, устойчивые в городских условиях к жаре.