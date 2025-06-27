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Большую липу выкопали в центре Харькова – зачем (фото)

Общество 16:17   27.06.2025
Виктория Яковенко
Большую липу выкопали в центре Харькова – зачем (фото) Фото: Харьковский горсовет

Сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» впервые пересадили большую липу с улицы Сумской, сообщили в пресс-службе горсовета.

«Из-за повышения температуры воздуха и влияния антропогенных факторов дерево начало засыхать – как и несколько других лип рядом», – рассказали в мэрии.

Поэтому липу решили пересадить в более комфортное место — Лесопарк, отметили в горсовете.

«Дерево выкопали с комом почвы, зафиксировали корневую систему и осторожно перевезли на новый участок», — добавили в мэрии.

липу высадили в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
липу высадили в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
липу высадили в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
липу высадили в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
липу высадили в Харькове
Фото: Харьковский горсовет

Напомним, ранее о будущем лип и кленов в Харькове в интервью МГ «Объектив» рассказал биолог, преподаватель кафедры ботаники ХНПУ имени Сковороды Юрий Бенгус. На совещании с коммунальщиками, мэром Игорем Тереховым и ботаниками решили, что в озеленении города нужно использовать местные виды деревьев, устойчивые в городских условиях к жаре.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 27 июня 2025 в 16:17;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» впервые пересадили большую липу с улицы Сумской, сообщили в пресс-службе горсовета.".