Большую липу выкопали в центре Харькова – зачем (фото)
Сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» впервые пересадили большую липу с улицы Сумской, сообщили в пресс-службе горсовета.
«Из-за повышения температуры воздуха и влияния антропогенных факторов дерево начало засыхать – как и несколько других лип рядом», – рассказали в мэрии.
Поэтому липу решили пересадить в более комфортное место — Лесопарк, отметили в горсовете.
«Дерево выкопали с комом почвы, зафиксировали корневую систему и осторожно перевезли на новый участок», — добавили в мэрии.
Напомним, ранее о будущем лип и кленов в Харькове в интервью МГ «Объектив» рассказал биолог, преподаватель кафедры ботаники ХНПУ имени Сковороды Юрий Бенгус. На совещании с коммунальщиками, мэром Игорем Тереховым и ботаниками решили, что в озеленении города нужно использовать местные виды деревьев, устойчивые в городских условиях к жаре.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дерево, липа, новости Харькова, Сумская;
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- • Дата публикации материала: 27 июня 2025 в 16:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» впервые пересадили большую липу с улицы Сумской, сообщили в пресс-службе горсовета.".