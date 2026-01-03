Удар двумя «Искандерами» по Харькову: под завалами нашли тело женщины

Ночью под завалами дома нашли тело еще одной жертвы российского обстрела, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Вероятно, это может быть мама погибшего трехлетнего мальчика.

«Продолжается поисково-спасательная операция. На месте вражеского удара работают экстренные службы», – добавил начальник ХОВА.

Напомним, двумя ракетами по центру Харькова ударили россияне днем 2 января. В этот момент тревоги не было. Даже мониторинговые каналы не предупреждали об опасности. Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщила: разрушено торгово-офисное здание и часть близлежащего подъезда 4-этажного дома. По состоянию на 18:40 был 31 пострадавший, 12 человек спасли, трехлетний ребенок погиб под завалами. По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, у людей в основном взрывные травмы, ссадины и ранение стеклом. У нескольких – острая реакция на стресс, в том числе – у 6-месячного мальчика. Мэр Игорь Терехов отметил, что Сумской и Мироносицкой очень много поврежденных домов, пострадала больница, вылетели сотни окон. В течение дня людей доставали из-под завалов. Из-за «прилетов» в центре города повреждены тепловые и электрические сети и питающая электротранспорт сеть. Предварительно, удар нанесли двумя «Искандерами».