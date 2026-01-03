Удар двома «Іскандерами» в Харкові: під завалами знайшли тіло жінки
Вночі під завалами будинку знайшли тіло ще однієї жертви обстрілу, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Ймовірно, це може бути мати загиблого трирічного хлопчика.
“Триває пошуково-рятувальна операція. На місці ворожого удару працюють екстрені служби“, – додав начальник ХОВА.
Нагадаємо, двома ракетами по центру Харкова вдарили росіяни вдень 2 січня. На цей момент тривоги не було. Навіть моніторингові канали не попереджали про небезпеку. Пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області повідомила: зруйнована торгово-офісна будівля та частина прилеглого під’їзду 4-поверхового будинку. Станом на 18:40 був 31 потерпілий, 12 людей врятували, трирічна дитина загинула під завалами. За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, у людей здебільшого вибухові травми, рани та поранення склом. У кількох – гостра реакція на стрес, зокрема – у 6-місячного хлопчика. Мер Ігор Терехов зазначив, що Сумській та Мироносицькій дуже багато пошкоджених будинків, постраждала лікарня, вилетіли сотні вікон. Упродовж дня людей діставали з-під завалів. Через «прильоти» в центрі міста пошкоджені теплові та електричні мережі та мережу, що живить електротранспорт. Попередньо, удар завдали двома «Іскандерами».
